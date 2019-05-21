"Прийшла пора": донька Олі Полякової зворушливо познайомила з новим членом сім'ї (фото)

Новий вихованець Олі Полякової та її сім'ї став ледь не "топ-темою" обговорення серед її шанувальників. Співачка неодноразово публікувала різні відео в розділі сторіз на instagram-сторінці, де показувала маленьку пухнасту собачку білосніжного кольору. Цікаво, що тоді Оля Полякова зазначила, що собачку назвали Тіна.

Тепер же донька Полякової Маша вирішила більш детально розповісти про нового улюбленця, вірніше – улюбленицю. З'ясувалося, що білій собачці породи Померанський шпіц всього 4 місяці. Тепер вона новий член сім'ї Полякових. Більш того, песику все ж вирішили дати нову кличку – замість Тіни вона стала Мімі.

"Прийшла пора познайомити вас з новим членом нашої сім'ї, її звуть Мімі і їй 4 місяці. Це померанський веселий шпіц, якого ми всі дуже любимо", - лаконічно написала Маша Полякова і супроводжувала свій пост милим фото, тримаючи на руках собачку.

Маша Полякова і померанський шпіц Мімі (фото: instagram.com/mashapolyakova)

До речі, від шанувальників Маші не вислизнула важлива деталь, що спочатку собачку назвали Тіною.

"Мімі? Начебто Тіною хотіли назвати? Чи я щось плутаю?"

"Так і є, вони назвали її Тіною, але потім передумали і назвали Мімі"

Інші шанувальники Маші залишили свої розчулені відгуки під її новим знімком:

Які ви милі!)

Дуже красива!

Треба було розумну породу вибирати. А ця іграшка швидко набридне. Імхо, без образ.

Маша – красоточка)

Машуня, ти дуже-дуже красива, а Мімі така кумедна і мила!

Щось у шпіца немає настрою, мордочка невесела)

Клас! Яка Краса! Чудова Фотка!

Вдвох набагато веселіше буде) А так красуня!

Яка краса!

Які ж ви гарні і милі)

Яка мила і божествинна!

Зазначимо, останнім часом Маша Полякова все більш і більш активна в соцмережі. Дівчина розвиває свою instagram-сторінку, де вже понад 100 тис. підписників. А нещодавно Полякова молодша захопила своїх шанувальників появою в оригінальному плаття-вишиванці. І до речі, Оля Полякова також опублікувала свій стильний лук з барвистою вишивкою.