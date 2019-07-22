Принцу Джорджу – 6! Кейт Миддлтон и принц Уильям с размахом отмечают день рождения сына

Кейт Миддлтон, принц Уильям, все члены королевской семьи, а также поклонники по всему миру отмечают сегодня важную дату. 22 июля принцу Джорджу исполнилось 6 лет. По уже сложившейся традиции пресс-служба Букингемского дворца подготовила новые фото мальчика. В этом году – целых три снимка, которые уже успели облететь сеть. Все фото получились забавными и яркими. Сделаны они на природе, и фотографу удалось отлично передать веселый нрав Джорджа. Малыш смеется, демонстрируя жизнерадостность, а также свое невероятное сходство с отцом. Впрочем, секрет удачных кадров и раскрепощенности малыша перед камерой был тут раскрыл. Снимала сына Кейт Миддлтон, которая давно увлекается фотографией.

Принц Джордж обожает фотографироваться (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

"Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады поделиться новыми фотографиями принца Джорджа в честь шестого дня рождения Его Королевского Высочества. Эта фотография была сделана недавно в саду их дома в Кенсингтонском дворце герцогиней Кембриджской. Спасибо всем за все ваши прекрасные сообщения!", – подписали снимки на официальной странице королевской семьи в Instagram.

Первенец Кейт пользуется огромной любовью всей семьи (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

К слову, отмечать такое событие герцоги будут с королевским размахом. Чета взяла официальный отпуск на целых два месяца, чтобы провести время с детьми на обожаемом острове Мюстик в Карибском море. Там же и пройдет торжество.

Кейт миддлтон, принц Уильям и дети (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Напомним, принц Джордж – первенец в семье Кэтрин Мидллтон и принца Уильяма. Он появился на свет в госпитале Святой Марии в Лондоне, где позже родились принцесса Шарлотта и принц Луи. Весь мир знает его как активного и веселого мальчика, который с удовольствием участвует в парадах и различных мероприятиях со своими знаменитыми родителями.

Кейт сама делает снимки детей в честь их дней рождения (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

По слухам, Джордж на особом счету у Елизаветы II, которая просто души не чает в нем. Когда внук навещает бабушку, она старается всегда подготовить ему необычные сюрпризы. Говорят, их Ее Величество оставляет на кровати мальчика. Презент дожидается, когда малыш проснется. Что ж, возможно, это всего лишь домыслы. Но одно точно – в этом году принцу точно гарантированы подарки и сюрпризы со всего света!