"Принципиально разные": Оля Полякова разочаровала сеть сравнением с Ким Кардашьян

Оля Полякова, как обычно, продолжает с юмором сравнивать свои образы с образами мировых знаменитостей. Напомним, что украинская певица уже неоднократно так делала. Ранее она "уличила в копировании" своих образом американский певиц Ники Минаж и Кэти Перри. Теперь же "дошла очередь" до всемирно известной светской львицы Ким Кардашьян.

Так, на своей instagram-страничке Полякова опубликовала коллаж из своего фото и фото Кардашьян. Обе женщины позируют в мини-образах. Но все же следует отметить, что образы разные. Похожи только юбки – и то цветом!

Полякова позирует у стены в оранжевой лаковой мини-юбке, таком же лаковом черном топа, туфлях. Образ довершает черный пояс, который подчеркивает талию певицы.

Кардашьян же папарацци засекли во время вечеринки 6 июля! Светская львица выбрала, как всегда, эффектный и соблазнительный образ – в оранжевой мини-юбке, облегающей водолазе под горло. В руках – крошечная сумочка.

"Ну ничего своего не придумают!) ну кто краше?" - подписала коллаж Полякова, сопроводив его смеющимися смайликами.

Скриншот поста: instagram.com/polyakovamusic

Однако на этот раз юмор певицы ее поклонников разочаровал. Многие подписчики Оли так и не поняли, зачем вообще Полякова делает подобные сравнения.

"Принципиально разные наряды, но Ольге нужно на чём-то выехать(("

"Краше, конечно, Вы. Но не факт, что это Вы за ними не повторяете"

"Ноги можно как у Поляковой, а попу как у Ким))"

"Не понимаю что тут одинакового, кроме цвета юбки, который придумали уже давно"

"Ничего общего!"

"Ты прекрасна, спора нет, но на свете есть девица...))"

"Ну конечно Ким!"

"Взрослая женщина, а занимаетесь какой-то фигнёй. Как 14-ти летний подросток"

"Хватит сравнивать себя с лучшыми!"

"Оля ты не думай что ты тут королева и всем понятно, что Ким лучше и NK лучше."

Скриншот комментариев: instagram.com/polyakovamusic

Кстати, до этого Оля с юмором сравнила себя с морковкой!

"Итак конкурс! Кто краше?" - подписала она тогда забавный коллаж!

Скриншот поста: instagram.com/polyakovamusic

Скриншот постов: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, ранее эффектная Оля Полякова после долгого молчания взорвала сеть пикантным фото. Певица засветила роскошный бюст.

А до этого Оля Полякова побаловала сеть снимком в "образе Барби", сверкнув роскошным декольте на камеру.