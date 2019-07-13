ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эффектная Оля Полякова после долгого молчания взорвала сеть пикантным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.07.2019 - 13:04
Эффектная Оля Полякова после долгого молчания взорвала сеть пикантным фото
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица засветила роскошный бюст

Оля Полякова долго не появлялась в соцсетях и не баловала поклонников фото и видео, но решила все исправить, опубликовав свежий пикантный снимок. На последних кадрах звезда красуется в умопомрачительных откровенных нарядах во время съемок шоу "Х-фактор". Эффектное появление в Instagram артистка сопроводила честным признанием – она очень соскучилась по своим поклонникам.

Оля позировала у зеркала, демонстрируя экстремальное декольте и роскошный бюст. На "Королеве ночи" - латексный черно-красный наряд, состоящий и мини-юбки и облегающей майки, повторяющей в точности волнительные изгибы фигуры. Макияж у звезды как обычно броский и яркий, а волнистые волосы обрамляют лицо.

"Дорогие мои, я опять с вами, надеюсь, скучали, ибо я очень!" - призналась "суперблондинка".

Эффектная Оля Полякова после долгого молчания взорвала сеть пикантным фото

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники оценили эффектное появеление звезды после длительного отсутствия. Они буквально завалили Олю комплиментами и сообщили, что ее чувства взаимны. Также фаны активно интересовались, где пропадала их любимица.

"До чего же хороша!", "Яка гарнюня!", "Очень-очень скучали!", "Красотка", "Шикарная леди, восхищаюсь Вами!", "Какая прелесть!", "Гарне декольте", "Конечно скучали, а как же без вас, скучно жить!", "Богиня", "Скучали, еще и как! Красотка Вы!", "Очень красивая! Так держать", "Яркая", "Оля, ты супер", "Девушка моей мечты" - без стеснения писали комментаторы.

 

Скриншот комментариев

Ранее Оля Полякова восхитила появлением на съемках "Х-фактора" в платье-мини с пикантными шнуровками.

Также Оля Полякова покорила сеть дерзким латексным нарядом, подчеркнувшем ее стройную фигуру.

Кстати, Оля Полякова  побаловала сеть снимком в "образе Барби", сверкнув роскошным декольте на камеру.

Дочь Поляковой честно ответила на провокационные вопросы про маму С короной и в платье-металлик: Оля Полякова поразила дерзким образом на Х-факторе
Новости Украины Оля Полякова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь