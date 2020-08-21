Принцесса Троещины: Леся Никитюк в ярком спортивном луке вызвала фурор в деревне

Позитивная и юморная телеведущая Леся Никитюк путешествует по Украине и в своем тревел-шоу Le Маршрутка. показывает самые интересные и необычные места родной страны. Конечно же, она успевает делать фото в красочных локациях, а заодно и хвастаться эффектными луками. Так, Леди Ле сверкнула ярким образом на юге страны.

Экс-звезда "Орла и Решки" порадовала многочисленных поклонников новыми снимками из деревни, в которой съемочная команда остановилась по пути в Первомайск на Николаевщине.

Леся позировала на фоне старых домов в спортивном аутфите - розовом коротком топе, красных спортивках Adidas и белых кросовках. Артистка дополнила образ черной лаковой сумочкой на тонкой цепочке и масивными украшениями, а также солнцезащитными очками, а волосы оставила распущенными.

Леся Никитюк сверкнула фигурой в спортивном наряде (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Сьогодні я зловила себе на думці, що про острів Кюрасао, я знаю більше, ніж про Первомайськ. Ну що ж зустрічайте @lemarshrutka_official Первомайськ, Миколаїв, Коблево. Пишіть у коментах куди заїхати", - прокомментировала Никитюк.

Фолловеры тут же засыпали ее предложениями и не забыли оценить красочный лук Леси.

Первомайськ, дуже дуже мрію з вами побачитись

Первомайск

Гарна фотозона. Миколаєву вітання

Принцесса Троещины

Атмосферненько

Блін, який крутий лук

Штанішки гарні,але трошки завеликі

Коли в Коблево?)

Канікули в бабусі у селі

Предлагаю заехать в Первомайск и Николаев

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Напомним, ранее Леся Никитюк поразила смелыми приключениями - ведущая спустилась в шахту и занялась дайвингом.

Также стильная Леся Никитюк рассказала о случае в киевской гостинице и показала свой завтрак.