Смотрел подозрительно: стильная Леся Никитюк рассказала о случае в киевской гостинице

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая показала свой завтрак

Леся Никитюк вернулась из родного Хмельницкого в Киев. Она усердно работает над новыми проектами, но не забывает о времени на себя. Например, ведущая отправилась завтракать в один из фешенебельных киевских гостиниц, куда ходит также в СПА и бассейн.

Для выхода в люди теледива выбрала серебряный комбинезон от известного спортивного бренда. В качестве аксессуаров массивная серебряная цепь и браслет и солнечные очки модной формы. Она расположилась на террасе с чашкой кофе и порцией сырников с джемом и ягодами.

"Люблю дивитись як поважні дядьки з власною охороною вирішують питання на терасі готелю Hilton... і їсти. P.S. Доречі один з них підозріло дивиться на мої сирнички", - поделилась наблюдением ведущая.

Леся Никитюк показала стильный образ за завтраком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Комментаторы оставили свои отзывы под импровизированным фотосетом Леди Ле.

Стильна, як завжди

Ви дуже гарна

Красивая

Леся крута!

Супер

Ну крутая

Чарівна як завжди

Крутезно

Гарна

Ти красуня

Красотка. Тут вы на себя не похожи

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Напомним, что ранее Леся Никитюк в мини и топе показала нового милого члена семьи.