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Смотрел подозрительно: стильная Леся Никитюк рассказала о случае в киевской гостинице

Пятница 14 августа 2020 15:56
Смотрел подозрительно: стильная Леся Никитюк рассказала о случае в киевской гостинице
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Ольвия Агаркова

Ведущая показала свой завтрак

Леся Никитюк вернулась из родного Хмельницкого в Киев. Она усердно работает над новыми проектами, но не забывает о времени на себя. Например, ведущая отправилась завтракать в один из фешенебельных киевских гостиниц, куда ходит также в СПА и бассейн.

Для выхода в люди теледива выбрала серебряный комбинезон от известного спортивного бренда. В качестве аксессуаров массивная серебряная цепь и браслет и солнечные очки модной формы. Она расположилась на террасе с чашкой кофе и порцией сырников с джемом и ягодами.

"Люблю дивитись як поважні дядьки з власною охороною вирішують питання на терасі готелю Hilton... і їсти. P.S. Доречі один з них підозріло дивиться на мої сирнички", - поделилась наблюдением ведущая.

Смотрел подозрительно: стильная Леся Никитюк рассказала о случае в киевской гостинице

Смотрел подозрительно: стильная Леся Никитюк рассказала о случае в киевской гостинице

Смотрел подозрительно: стильная Леся Никитюк рассказала о случае в киевской гостинице

Леся Никитюк показала стильный образ за завтраком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Комментаторы оставили свои отзывы под импровизированным фотосетом Леди Ле.

  • Стильна, як завжди
  • Ви дуже гарна
  • Красивая
  • Леся крута!
  • Супер
  • Ну крутая
  • Чарівна як завжди
  • Крутезно
  • Гарна
  • Ти красуня
  • Красотка. Тут вы на себя не похожи

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Леся Никитюк в мини и топе показала нового милого члена семьи.

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