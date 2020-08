В шахте и под водой: Леся Никитюк поразила смелыми приключениями (фото)

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Во время съемок тревел-шоу ведущей приходится пробовать новое и необычное

Леся Никитюк активно путешествует по Украине и снимает свое тревел-шоу Le Маршрутка. Сейчас телеведущая отправилась на юг страны, где успела посетить металлургический завод. А на новых ярких фото в своем Instagram Леди Ле показала, какие приключения ей пришлось пережить за последние дни.

Ради шоу артистка нередко бывает в необычных и даже опасных местах и пробует новые вещи. Так, Никитюк приехала в Кривой Рог, где посетила шахту Гвардейскую. Ведущая даже спустилась под землю вместе с шахтерами, для чего надела спецодежду – шахтерскую робу, перчатки и каску с фонарем.

"Глибоко під землею, на глибині 1430 метрів, шахтарі добувають залізну руду...

Якщо вам цікаво, то в укр. руді 60% заліза - це дуже багато, це більше ніж 59%. В рік добувають 5 млн. тон 1т. руди коштує ~50$. Ми дуже багаті (але на руду). P.s. Дякую шахтарям за екскурсію на шахту Гвардійська, хай Бог вас всіх береже", - поделилась впечатлениями Леся.

Леся Никитюк примерила спецодежду и спустилась в шахту (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

После этого знаменитость отправилась на Черное озеро неподалеку, где продемонстрировала яркий спортивный лук цвета фуксии. Леся позировала у воды в куртке на замке и штанах на широкой резинке с оригинальным оформлением пояса.

"Говорят, что женщины одеваются ради женщин, их вдохновляет дух соперничества. Так и да. Но если бы на свете больше не осталось мужчин, женщины ходили бы голыми..." - порассуждала теледива.

Леся Никитюк восхитила ярким нарядом цвета фуксии (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Но на этом приключения не закончились! Смелой Никитюк довелось также заняться дайвингом и нырнуть в Днепр с аквалангом. На эффектных кадрах ведущая запечатлена уже в воде в полном обмундировании водолаза - при этом она держится за ласту, надетую на ногу одного из коллег, который стоит на причале.

"Hold Me for a While... Хтось із вас займався дайвингом? Розкажіть на яку глибину занурювались і де? Де отримували сертифікат. P.s. Мой предел 15 метров на Багамах (шарк дайвинг). Очень страшный был день в моей жизни", - рассказала Леся.

Леся Никитюк отважно занялась дайвингом в водах Днепра (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

