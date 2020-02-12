Принцесса Беатрис и ее жених отказались от свадебных подарков, попросив кое-что особенное взамен

Принцесса Беатрис и Эдуардо Мопелли Моцци (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Принцесса Беатрис решила поступить благородно

Внимание поклонников королевской семьи Великобритании в последнее время особенно активно приковано к еще одной персоне - принцессе Беатрис (старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, второго сына королевы Елизаветы II, и Сары, герцогини Йоркской). 31-летняя внучка королевы еще осенью прошлого года объявила о помолвке с бойфрендом-миллиардером Эдуардо Мопелли Моцци. Однако влюбленным то и дело приходилось переносить дату свадьбы. Поначалу отца невесты, Эндрю обвинили в секс-скандале с финансистом Джеффри Эпштейном, который скончался в тюремной камере. Далее последовал отказ Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей, из-за чего дату росписи вновь пришлось отложить.

Больше пара терпеть не может. Тем более, что в обществе из-за частых переносов свадьбы Беатрис и Эдуардо уже поползли слухи - а не дали ли их отношения трещину?!

На днях принцесса Беатрис и Эдуардо Мопелли Моцци наконец объявили дату свадьбы - 29 мая 2020 года в Королевской часовне во Дворце Святого Джеймса. После обмена брачными клятвами молодожены и их гости соберутся в садах Букингемского дворца, где состоится пышный прием. Кстати, вся церемония будет финансироваться из бюджета жениха и невесты. А вот транслироваться в прямом эфире процесс бракосочетания не будет!

Недавно журналистам Daily Mail стали известны подробности бракосочетания известной пары. Так, будущие супруги сообщили о решения вовсе отказаться от подарков по случаю своей свадьбы. Дочь скандального принца Эндрю попросила именитых и зажиточных гостей потратить деньги на взносы в два благотворительных фонда — Big Change и Cricket Brings Hope.

Скриншот поста: instagram.com/alltomkungligt.se

Как известно, фонда Big Change занимается реализацией социальных проектов, направленных на улучшение жизни молодежи Великобритании. В частности первоочередная задача фонда на ближайшее время - обеспечение достойного образования для молодых людей страны. А Cricket Brings Hope проводит благотворительные матчи про крикету, во время которых собирает деньги для нуждающихся в Руанде.

При этом первый фонд Беатрис основала в 2010 году. Сама бы она вряд ли смогла основать благотворительную организацию. Поэтому принцесса обратилась за финансовой помощью к шестерым своим друзьям.