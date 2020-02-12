Стройная и счастливая: Кейт Миддлтон подчеркнула совершенную фигуру стильным total black образом

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Любуемся новым образом герцогини

Кейт Миддлтон совершила новый выход в свет. Вчера, 11 февраля, принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская вместе с герцогами Кембриджскими отправились в медицинский реабилитационный центр обороны (Defence Medical Rehabilitation Centre), чтобы встретиться с пациентами и персоналом. DMRC Stanford Hall занимается реабилитацией тяжело раненых военнослужащих британских вооруженных сил, а также помогает вернуть к нормальной жизни тех, кто был ранен в ходе обучения. Услуги в центре включают тренажерные залы, бассейны и разнообразные процедуры.

Кейт выбрала total black образ (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Не менее важной частью физической реабилитации является поддержка психического здоровья пациентов. По мнению специалистов, это является ключевой частью процесса выздоровления. К примеру, несколько пациентов в центре используют садоводство как форму терапии, а на семинарах резьбы по дереву и других практических занятий люди получают больше уверенности и осваивают новые навыки.

Герцогиня выглядела, как всегда, стильно (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для этого визита Кейт выбрала новый стильный образ, который помог подчеркнуть осиную талию герцогини и ее знаменитую осанку. Наряд составили юбка клеш и приталенный закрытый жакет с поясом и рядом пуговиц по бокам. Костюм своим кроем напоминал военный мундир, но Кейт даже в таком наряде выглядела женственно. Дополнили total black образ замшевые сапоги, маленькая сумочка, а также перчатки. Волосы ей в этот раз слегка завили и уложили в оригинальную укладку – убрали от лица и зачесали назад. Таким образом, на первый план вышли изысканные серьги и безупречный легкий макияж.

Герцоги отлично провели время (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Миддлтон была в приподнятом настроении и просто светилась от счастья. Вместе с мужем они много общались с организаторами, рассматривали центр во всех деталях. А принц даже успел поиграть в баскетбол, сидя на инвалидном кресле.