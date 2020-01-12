Принц Гарри поссорился с Дэвидом Бекхэмом из-за жалоб Меган Маркл на Викторию Бекхэм

Меган Маркл и принц Гарри стали едва ли не самыми обсуждаемыми персонами последних дней после заявления об отказе от королевских обязанностей монаршей семьи и желании переехать жить в Канаду или США, где пара собралась жить "обычной" жизнью и зарабатывать самостоятельно. Примечательно, что откровения герцогов Сассекских совпало с датой празднования 38-летия Кейт Миддлтон, что еще больше подогрело слухи о вражде двух герцогинь, ведь Кенсингтонский дворец просил Маркл отложить заявление на потом и не портить праздник герцогине Кембриджской. О непростом характере жены принца Гарри уже неоднократно ходили слухи в прессе. Так, стало известно о конфликте между герцогом Сассекским и его давним приятелем футболистом Дэвидом Бекхэмом.

Оказалось, что поводом для выяснения отношений между мужчинами стали жалобы Меган Маркл на светскую львицу и дизайнера Викторию Бэкхем. Примечательно, что после переезда в Великобританию бывшая актриса и влиятельная жена футболиста якобы подружились и стали тесно общаться. Затем Маркл обвинила приятельницу в том, что Виктория слила прессе личную информацию о ней, пишет The Sun.

Так, по переезду будущей герцогине Сассекской в Лондон Виктория поделилась с ней контактами своих парикмахеров, стилистов и прочих специалистов бьюти-индустрии. Когда об этом стало известно СМИ, Маркл пришла в ярость. В утечке информации она тут же заподозрила новую подругу.

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Конфликт случился еще в 2017 году, но о нем стало известно только сейчас. Маркл поделилась своими подозрениями с мужем, а тот, в свою очередь, рассказал о случившемся Дэвиду. После мужской беседы Бекхэм был заметно расстроен, и отношения между бывшими друзьями значительно охладели.

Позже выяснилось, что в утечке информации виноват якобы салон красоты, где побывала будущая жена принца Гарри. Пара помирилось, но былой близости между ними больше не наблюдалось.

Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Чета Бекхэмов пришла на свадьбу к Меган Маркл и принцу Гарри, но Виктория грубо нарушила протокол – она появилась на торжестве в наряде черного цвета, что строго запрещено правилами. Правда, на закрытую вечеринку после мероприятия звездную пару уже не позвали.

Напомним, что Меган Маркл уже нашла способ зарабатывать на жизнь после отречения от королевских обязанностей. Она получила работу в индустрии моды.