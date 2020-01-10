Времени не теряет: Меган Маркл начинает строить карьеру в мире моды

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня строит карьерные планы

Меган Маркл продолжает волновать общественность своими поступками. Так, совсем недавно они с принцем Гарри объявили о намерении стать независимыми, отказавшись выполнять королевские обязанности. Теперь принц Гарри и его супруга намерены самостоятельно зарабатывать на жизнь. И, нужно сказать, эксперты прогнозируют им безбедное существование. Отныне бывшая актриса и ее муж могут заниматься чем угодно. В том числе подписывать выгодные контракты. Оказывается, Меган уже сделала первые шаги в эту сторону.

Принц Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

38-летняя красавица не теряет даром времени и уже ведет переговоры с гигантом модной индустрии – французским модным домом Givenchy. Напомним, один из нарядов герцогини на ее роскошной свадьбе с принцем Гарри был именно от этого бренда. Также она совершала много других выходов в платьях от известной марки.

Меган намерена сама зарабатывать на жизнь (фото: instagram.com/sussexroyal)

По слухам, королевские советники крайне возмущены поведением Меган. Так, секретные переговоры Маркл якобы начала, еще не приняв окончательное решение по поводу сложившейся ситуации. А к тому же не обсудив все с королевой и принцем Чарльзом. Именно он, к слову, оплачивал гардероб невесты своего сына. По подсчетам британских СМИ, за время замужества Меган потратила на наряды около 1,2 миллиона долларов. Теперь принц Чарльз намерен прекратить финансирование.

К слову, в последнее время Меган стала менее притязательна в нарядах. Она, подобно Кейт Миддлтон, полюбила повторные выходы в тех же вещах, а также не против бюджетных вариантов. Хотя на первых порах замужества появлялась исключительно в Givenchy, Stella McCartney и других известных марках.