Есть примета: Холостяк 9 с невестой поделился пророческой балийской мудростью о счастье

Холостяк 9 Никита Добрынин и его невеста Дария Квиткова, которой он сделал романтическое предложение руки и сердца во время отдыха на Бали, буквально завалили Instagram красочными открытками из райского уголка. За время путешествия на остров они сумели побывать в различных его частях и сложить свое впечатление об экзотическом курорте. Фото и видео на фоне впечатляющих водопадов, в аквамариновых лагунах и на фоне тропических пейзажей восхитили поклонников настолько, что они сравнили снимки с красочными открытками из каталогов. Так, Никита не только изучал местную флору и фауну, но и уделил внимание культуре. Шоумен решил поделиться с поклонниками местной мудростью.

Свой рассказ Никита сопроводил живописными кадрами с любимой. Пара устроила на балконе-гамаке с видом на тропические пейзажи. Влюбленные позируют среди подушек и белоснежных простыней. А фото будто сделано случайно. Они наслаждаются окрестностями и ловят незабываемые моменты в обществе друг друга среди райских "декораций".

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

"Представьте, на Бали тоже есть примета, что нельзя показывать на себе. Часто нам недостаточно одних только слов. В порыве эмоций можем даже бессознательно начать махать руками или пытаться показать что-то другу. Например, показывая на себе фингал под глазом, когда рассказываешь историю давней драки. Так вот. Есть такая примета: показывая на себе что-то плохое, мы невольно "приманиваем" несчастья. Ведь рукой мы в силах задавать направление энергетическому потоку. И хоть звучит это не слишком убедительно, мораль все же есть: не думай о плохом, не говори о плохом и не "примеряй" это самое плохое на себя— и жизнь у тебя будет намного спокойнее и счастливее. И наоборот: говори о хорошем, строй планы на отпуск, рассказывай больше хороших историй и все будет происходить правильно", - дал совет Никита.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Даша также опубликвала уютное фото с любимым. Пара целуется под фильм, котрый идет на большом натяжном экране.

Ранее Холостяк 9 раскрыл подробности подготовки к помолвке с любимой на Бали.