Искал особенный момент: Холостяк 9 с избранницей рассказали о помолвке на Бали

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Впервые в истории проекта Холостяк главный герой сыграет свадьбу с его победительницей

Участник шоу Холостяк 9 Никита Добрынин уже больше года вместе со своей избранницей - победительницей проекта Дашей Квитковой. В январе парочка по примеру многих улетела на отдыха на райский остров Бали, причем почти на весь месяц. Они загорают и купаются в океане и с удовольствием изучают разные уголки экзотического местечка, однако эта поездка запомнится им на всю жизнь по другой причине - именно в Индонезии Никита сделал любимой предложение! Конечно же, она согласилась.

Своей радостью они поспешили поделиться с поклонниками в сети, а кроме того, показали колечко и видео самого момента предложения руки и сердца. В интервью сайту СТБ Добрынин и Квиткова поделились подробностями своей романтической помолвки и ответили на вопрос, когда же свадьба.

Никита рассказал, что ждал того самого момента, чтобы позвать Дашу замуж - и Бали идеально подошло для этого.

"Я бы сделал предложение и раньше. Но искал особенный момент, чтобы это событие запомнилось нам на всю жизнь. Скажу честно, что изначально было несколько идей. Но когда понял, что нас ждет поездка на Бали, решил сделать предложение здесь. Этот остров невероятно красивый, загадочный и отчасти мистический", - признался мужчина.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Ему удалось замаскировать подготовку под якобы фотосессию - в результате все прошло просто отлично.

"Все сложилось идеально. На территории виллы, где мы живем, нам предложили организовать фотосъемку. Это далеко в горах, где абсолютно нет людей. Я понял, что это идеальное место для предложения. Поэтому мне было легче завуалировать все происходящее на тот момент: приготовленный ужин, атмосфера", - говорит Добрынин.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин на Бали (instagram.com/kvittkova)

Его возлюбленная же поведала, что у нее были мысли о том, что важный момент может случиться именно во время этого отдыха, и она очень счастлива.

"Это было так забавно. Меня поставили спиной ко всему происходящему на несколько минут и запретили поворачиваться. Я догадывалась, что это может произойти именно здесь. Но признаюсь, что за пару дней до предложения, эти мысли меня покинули. Я подумала, что, наверное, это случится не на Бали, а где-то в другом месте. Эмоции переживаю самые счастливые!" - заявила новоиспеченная невеста.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин на Бали (instagram.com/kvittkova)

Что касается свадьбы, об этом они задумаются немного позже, а пока просто наслаждаются новым статусом.

"Мы хотим пока насладиться этим событием в нашей жизни. А после начнем уже планировать и думать, как организовать свадьбу. Пока принимаем поздравления от близких, друзей, знакомых и совсем незнакомых нам людей. Но мне уже прям сейчас начали писать различные агентства по организации свадеб", - поделился Никита.

Напомним, ранее победительница Холостяк 9 Дария Квиткова сделала неожиданное признание об отдыхе на Бали с любимым.