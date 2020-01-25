Плавали вдвоем: победительница Холостяк 9 показала красочные фото в "магическом" месте

Дарья Квиткова (фото: (instagram.com/kvittkova)

Возлюбленная Холостяка 9 Дарья Квиткова опубликовала для подписчиков секретные фото

Возлюбленная Холостяка 9 Дарья Квиткова, которой Никита Добрынин сделал предложение руки и сердца на романтическом острове Бали, продолжает радовать подписчиков новыми фактами об их совместном отдыхе в райском месте. Никита и Даша путешествуют по всему острову и изучают его достопримечательности и живописные уголки.

Даша сообщила поклонникам, что не всегда ожидания совпадают с реальностью и рассказала на своем примере, как это бывает. Так, влюбленные решили отправиться на другой остров и забронировали тур в турагентстве, но когда они приехали на место, то полностью разочаровались, так как реальность оказалась совсем иная.

"Вчера вечером мы решили, что утром хотим уехать на другой остров. Связались с турагенством, выбрали 4 классных места и распланировали свой день. Подъем был в 5:45, на лодку мы зашли в 7:15 и тут понеслось. Мой вестибулярный аппарат дал сбой, меня воротило всю дорогу туда, там, обратно и даже сейчас. На первой локации мы были меньше 10-ти минут, так как водоем, в котором хотели искупаться — был закрыт, из-за сильных волн. Мы просто посмотрели на красивейшие виды, сели в машину и уехали дальше", - поделилась Даша.

Возлюбленная Никиты Добрынина отметила, что на вторую локацию они мечтали поехать весь отдых, но когда приехали туда, так и не рискнули спуститься к пляжу.

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"Виды — мощные! Очень завораживает, что вообще такое существует. И вот мы доехали до третьей локации (она на фото). Я безумно сюда хотела, место просто магическое.Но! Чтобы сделать такое фото мы просидели полтора часа (мой жених самый терпеливый) на камнях, в ожидании того, что люди чуть разойдутся.

Оно того стоило, потому что мы плавали вдвоем под брызги от волн и шум океана", - сообщила Даша.

Также будущая жена Добрынина рассказала, что их отпуск подошел к концу.

"У нас есть еще пол дня до вылета, мы собираемся сходить на массаж, съесть по смузи-боулу, а после прийти на наш крайний (говорю не последний) закат и завязать веревочки на руках, загадывая желания. Пусть все сбудется", - подитожила Даша.