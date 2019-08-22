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"Приходится утепляться": Вера Брежнева в бикини ошарашила фото у бассейна

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Певица продемонстрировала необычный пляжный образ

В последнее время певица Вера Брежнева просто-таки балует своих поклонников эффектными фото и откровенными признаниями. Так, на днях артистка снялась в фотосессии для известного глянца и призналась, что ее муж Константин Меладзе любит, когда она ходит по дому обнаженная. А новым фото в своем Instagram она просто ошарашила сеть, показав необычный пляжный образ.

На снимке Вера загорает у бассейна, сидя на стуле и закинув руки за голову. Однако ее наряд весьма оригинален - на знаменитости черное бикини, такого же цвета джемпер и теплые ботинки. Дополняют этот нестандартный лук солнцезащитные очки.

"Вроде бы лето, время купальников, но приходится утепляться", - прокомментировала забавное фото Брежнева.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Фолловеры по достоинству оценили модный аутфит певицы - многие отметили ее необычный стиль и восхитились стройной фигурой.

  • Хоть это и выглядит странно, но мне нравится
  • Вера, ваше тело и лицо идеальное
  • Наша Киевская кровь она сильная!!!
  • Оч крутA
  • Главное, что ноги в тепле
  • Вера, нереальная, идеальная, фарфоровая статуэточка. Не перестаю восхищаться, обожаю
  • Главное,что ноги в тепле, а голова на холоде
  • Верочка ты как всегда прекрасна
  • WOW..крутышка
  • Красавица
  • Ааа какой Свитер!!!!
  • Какой красивый живот)

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, Вера Брежнева разоткровенничалась о посещении психолога. Певица призналась, что он ей помогал избавиться от “всех обид и психологических узлов”.

Ранее Вера Брежнева очаровала total white луком в Баку. Артистка зажгла на фестивале "Жара".

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