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"Доводиться утеплятися": Віра Брежнєва в бікіні приголомшила фото біля басейну

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Співачка продемонструвала незвичайний пляжний образ

Останнім часом співачка Віра Брежнєва просто-таки балує своїх шанувальників ефектними фото і відвертими зізнаннями. Так, днями артистка знялася у фотосесії для відомого глянцю і зізналась, що її чоловік Костянтин Меладзе любить, коли вона ходить по хаті гола. А новим фото в своєму Instagram вона просто приголомшила мережу, показавши незвичайний пляжний образ.

На знімку Віра засмагає біля басейну, сидячи на стільці й закинувши руки за голову. Однак її вбрання дуже оригінальне - на знаменитості чорне бікіні, такого ж кольору джемпер і теплі черевики. Доповнюють цей нестандартний лук сонцезахисні окуляри.

"Начебто літо, час купальників, але доводиться утеплятися", - прокоментувала кумедне фото Брежнєва.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Фолловери по достоїнству оцінили модний аутфит співачки - багато відзначили її незвичайний стиль і захопилися стрункою фігурою.

  • Хоч це і виглядає дивно, але мені подобається
  • Віра, ваше тіло і обличчя ідеальне
  • Наша Київська кров вона сильна!!!
  • Оч крутА
  • Головне, що ноги в теплі
  • Віра, нереальна, ідеальна, порцеляновий статуэточка. Не перестаю захоплюватися, обожнюю
  • Головне,що ноги в теплі, а голова на холоді
  • Вірочка ти як завжди прекрасна
  • WOW..крутишка
  • Красуня
  • Ааа який Светр!!!!
  • Який гарний живіт)

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, Віра Брежнєва розговорилася про відвідини психолога. Співачка зізналася, що він їй допомагав позбутися від "всіх образ і психологічних вузлів".

Раніше Віра Брежнєва зачарувала total white луком в Баку. Артистка запалила на фестивалі "Спека".

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