Ожидание и реальность: Леся Никитюк научила красиво позировать на отдыхе

Телеведущая позабавила фанатов креативным фотоколлажем
Леся Никитюк продолжает радовать своих поклонников красочными фото с недавнего отпуска в Египте. И хотя ее снимки не всем пришлись по вкусу - в сети активно обсуждают фигуру телеведущей и степень вульгарности ее фото, звезда не расстраивается и с юмором реагирует на подобные ситуации, подкидывая хейтерам все новые темы для дискуссий. Леди Ле уже вернулась в Киев, однако продолжает публиковать сделанные на побережье Красного моря фотокарточки.
Так, она выложила в своем Instagram забавный фотоколлаж, на котором показала, как нужно позировать для красивых снимков на отдыхе - и как зачастую такие кадры выглядят в реальности.
На первом, "удачном" фото Леся запечатлена в белом топе и золотистой мини-юбке в эффектной позе - она слегка наклонилась вперед, одну руку положила себе на бедро, а вторую запустила в волосы.
На втором же кадре Никитюк снята на лужайке в джинсовых шортах, фиолетовой майке и шляпе с леопардовым принтом. Стройная ведущая состроила смешное выражение лица и приняла преувеличенно соблазнительную позу.
"А как ты позируешь?" - поинтересовалась у фолловеров знаменитость.
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Пользователи сети принялись осыпать Лесю комплиментами, уверяя, что она прекрасна в любой позе, а также делиться своим опытом.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
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