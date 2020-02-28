Худышка: Леся Никитюк "сверкнула" стальным прессом в египетском all inclusive

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники отметили позитивные изменения в фигуре телезвезды

Леся Никитюк в своем Instagram в последнее время публикует исключительно отпускные кадры, некоторые фанаты отметили, что похоже что телеведущая все время отдыхает и практически не показывает рабочих кадров, потому что не работает.

Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и отдых в дорогом отеле в Египте для звезды телеэкранов тоже подошел к концу, но перед отлетом в Украину телеведущая успела порадовать своих поклонников парой кадров, где она на фоне вечернего парка возле гостиницы позировала в коротком топе и трендовых брюках-карго.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Однако не не стильный образ обратили все внимание подписчики, а на полоску живота знаменитости. Фанаты отметили, что Леся заметно похудела на египетском курорте и теперь явно виден ее хорошо проработанный пресс.

Красавица доказала, что похудеть в египетском all inclusive реально, однако далось ей это не просто. Практически круглосуточный доступ к всяким вкусностям иногда сбивал с толку, но Никитюк бросила все силы на физические упражнения (к которым пристрастилась, еще находясь на каникулах в Абу-даби), инновационные методики похудения, бассейн и много прогулок.

Поначалу некоторые виды спортивных активностей приводили в недоумение ее фолловеров, ведь некоторые считали, что на курорте принято отдыхать, а не потеть в зале, однако, конечный результат удивил их.

Леси, какой ваш секрет стройности? учитывая сумасшедший доступ ко вкусной еде?

Худышка, нереальна,просто выпадываешь из одежды)

Топ-моделька. Красунечка

красотка

Я просто балдею от тебя....

Худенькая такая

Леся так изменилась, классная такая

Красотка

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