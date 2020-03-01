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Копия тети: племянница Леси Никитюк может составить ей конкуренцию

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.03.2020 - 14:41
Копия тети: племянница Леси Никитюк может составить ей конкуренцию
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая похвасталась успехами своей племянницы

Леся Никитюк, которая недавно учила своих подписчиков фотопозированию, выложив в своем Instagram забавный фотоколлаж об ожидании от снимков и реальности, рассказала о необычном показе мод, в тором принимала участие одна из ее родственниц.

Телеведущая, которую пригласил на семейный показ украинский дизайнер Андре Тан, за неимением детей пригласила свою племянницу пройтись с ней по подиуму.

Копия тети: племянница Леси Никитюк может составить ей конкуренцию

Фото: Леся Никитюк с племянницей (instagram.com/lesia_nikituk)

"Звездные мамы, звездные дети... шагали по подиуму в красивых платьях от украинских дизайнеров! Но так как у меня нет детей, мама новой почтой передала племянницу. Короче мы вчера клево потусили. Полина открывала показ @andre_tan_official. Какой-то дядя сказал, что она может стать моделью ... ребенок был очень счастлива и потом, еще пол ночи ходила на каблуках. Дети — цветы", - написала звезда под фото с племянницей Полиной.

Копия тети: племянница Леси Никитюк может составить ей конкуренцию

Фото: Леся Никитюк с племянницей (instagram.com/lesia_nikituk)

Девочка оказалась удивительно похожей на свою знаменитую тетку, о чем тут же написали подписчики под постом.

Копия тети: племянница Леси Никитюк может составить ей конкуренциюФото: Племянница Леси Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

  • Красива копія своєї тітки
  • Які ви мілашкі
  • Боже!!! Яка чудова лялька маленька...гарнюня
  • Які красиві модельки
  • Красивая девочка! А глаза какие! Удачи вам и племяннице!
  • Мала копія тітоньки
  • Два солнечних Лучика
  • Дуже гарна племінниця і її тітка!

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