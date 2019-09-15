В трусиках и топе: Тина Кароль пленила сексапильными формами в воде

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица показала кадр, сделанный на пляже в США

Тина Кароль сводит с ума поклонников не только своими роскошными нарядами во время светских выходов и прямых эфиров шоу Танцы со звездами 2019, но и показывает эффектные фотосеты, перед которыми фанам сложно устоять. Снимки поп-дивы становятся все более горячими и откровенными – она больше не прячет свою сексапильность и чувственность, а с удовольствием демонстрирует ее на серии пикантных снимков. Большинство из них сделано во время рабочей поездки Тины в США этим летом. Она успела не только отснять материал для нового клипа "Вабити", но и устроить жаркую пляжную фотопрогулку. Тина опубликовала одно из ранее неизданных фото на страничке в Instagram.

Она позирует на пляже у океана, прислонившись к опорам огромного моста, который уходит в воду. На звезде – черный комлект-двойка, состоящий из трусиков и топа с открытой линией плачейи и рукавами три чеверти.

В ее волосах играет бриз, слегка растрепав отдельные пряди. Она смотрит в камеру в упор пристальным магнетическим взглядом.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Уже знакомый фотосет покорил поклонников Тины с первых кадров, а теперь они лишь укоренились во мнении, что она выглядит роскошно.

Очень красивая и элегантная даже в таком образе

Какая красотка! Да это уж точно нечто, красавица, секси, богиня

Красивое фото

Дикая львица, ты моя царица. Тиночка, вы моя королева

На этом фото ты супер

Такая, прям вах!

Фигура!

Дуже красива, погляд зачаровує

Тина вы прекрасна!

Скриншот комметариев

Тина Кроль ранее уже публиковала кадры в аналогичном образе. Тогда они произвели в сети не меньший фурор.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль соблазнил сеть фото из бассейна в серебристом купальнике оригинального кроя.