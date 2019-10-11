ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Припини спокушати!" Тіна Кароль засвітила оголені груди на "суворому" фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.10.2019 - 11:33
"Припини спокушати!" Тіна Кароль засвітила оголені груди на "суворому" фото
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка постала в образі спокусливої ділової леді

Тіна Кароль вміє виглядати спокусливо і сексуально навіть у повсякденному гардеробі і строгих костюмах, що говорити про пикантні образах, в яких вона щонеділі виходить в ефір шоу Танці з зірками 2019! Співачка ще влітку кардинально змінила імідж, раптово з'явившись перед шанувальниками на фото в білизні! Але це був лише початок – далі пішли гарячі пляжні фотосети і відверті образи з нового кліпу на пісню "Вабити". Тепер же українська поп-діва вирішила підкорити мережу образом спокусливої і суворої леді-бос.

Артистка відображена в строгому вбранні, більше схожому на розкритий піджак або плаття з екстремальним вирізом і гудзиками на манжетах.. Примітно, що на фото легко можна розглянути декольте співачки. На її зап'ясті красуються кілька вишуканих масивних золотих браслети, а на пальцях – багато обручок. Круглі вишукані серги невеликого діаметра довершили образ суворої, але сексуальної ділової леді.

Макіяж з акцентом на червоні губи, які давно стали візитною карткою Тіни. Волосся з косим проділом акуратно укладене. Ніяких надмірностей – все підкреслено елегантно, але спокусливо одночасно!

&quot;Припини спокушати!&quot; Тіна Кароль засвітила оголені груди на &quot;суворому&quot; фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники не змогли стримати захоплених відгуків про новий образ своєї улюблениці.

  • Така справжня, природня, гарна
  • Красуня, ох і красуня!
  • Шикарно, дуже навіть шикарно
  • Дуже елегантний образ. Все-таки яскрава помада вогонь
  • Супер красуня неймовірна
  • Відразу згадала "Основний інстинкт" - небезпечна жінка
  • Ти супер
  • Тін, припини спокушати
  • Неймовірно чарівна

Скриншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль зачарувала мережу знімком підрослого сина Веніаміна.

Жарко! Сексапільна Тіна Кароль спокусила стрункими ніжками на пристрасному фото "Бейонсе стайл": Тіна Кароль показала ніжки, яким позаздрить будь-яка модель
Новини України Тіна Кароль
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся