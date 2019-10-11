"Припини спокушати!" Тіна Кароль засвітила оголені груди на "суворому" фото

Співачка постала в образі спокусливої ділової леді
Тіна Кароль вміє виглядати спокусливо і сексуально навіть у повсякденному гардеробі і строгих костюмах, що говорити про пикантні образах, в яких вона щонеділі виходить в ефір шоу Танці з зірками 2019! Співачка ще влітку кардинально змінила імідж, раптово з'явившись перед шанувальниками на фото в білизні! Але це був лише початок – далі пішли гарячі пляжні фотосети і відверті образи з нового кліпу на пісню "Вабити". Тепер же українська поп-діва вирішила підкорити мережу образом спокусливої і суворої леді-бос.
Артистка відображена в строгому вбранні, більше схожому на розкритий піджак або плаття з екстремальним вирізом і гудзиками на манжетах.. Примітно, що на фото легко можна розглянути декольте співачки. На її зап'ясті красуються кілька вишуканих масивних золотих браслети, а на пальцях – багато обручок. Круглі вишукані серги невеликого діаметра довершили образ суворої, але сексуальної ділової леді.
Макіяж з акцентом на червоні губи, які давно стали візитною карткою Тіни. Волосся з косим проділом акуратно укладене. Ніяких надмірностей – все підкреслено елегантно, але спокусливо одночасно!
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Шанувальники не змогли стримати захоплених відгуків про новий образ своєї улюблениці.
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Нагадаємо, що Тіна Кароль зачарувала мережу знімком підрослого сина Веніаміна.