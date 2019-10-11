"Припини спокушати!" Тіна Кароль засвітила оголені груди на "суворому" фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка постала в образі спокусливої ділової леді

Тіна Кароль вміє виглядати спокусливо і сексуально навіть у повсякденному гардеробі і строгих костюмах, що говорити про пикантні образах, в яких вона щонеділі виходить в ефір шоу Танці з зірками 2019! Співачка ще влітку кардинально змінила імідж, раптово з'явившись перед шанувальниками на фото в білизні! Але це був лише початок – далі пішли гарячі пляжні фотосети і відверті образи з нового кліпу на пісню "Вабити". Тепер же українська поп-діва вирішила підкорити мережу образом спокусливої і суворої леді-бос.

Артистка відображена в строгому вбранні, більше схожому на розкритий піджак або плаття з екстремальним вирізом і гудзиками на манжетах.. Примітно, що на фото легко можна розглянути декольте співачки. На її зап'ясті красуються кілька вишуканих масивних золотих браслети, а на пальцях – багато обручок. Круглі вишукані серги невеликого діаметра довершили образ суворої, але сексуальної ділової леді.

Макіяж з акцентом на червоні губи, які давно стали візитною карткою Тіни. Волосся з косим проділом акуратно укладене. Ніяких надмірностей – все підкреслено елегантно, але спокусливо одночасно!

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники не змогли стримати захоплених відгуків про новий образ своєї улюблениці.

Така справжня, природня, гарна

Красуня, ох і красуня!

Шикарно, дуже навіть шикарно

Дуже елегантний образ. Все-таки яскрава помада вогонь

Супер красуня неймовірна

Відразу згадала "Основний інстинкт" - небезпечна жінка

Ти супер

Тін, припини спокушати

Неймовірно чарівна

Скриншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль зачарувала мережу знімком підрослого сина Веніаміна.