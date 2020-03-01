"Прекрасный ангелочек": Вера Брежнева умилила совместным фото с дочкой

Певица Вера Брежнева, которая недавно отпраздновала свой день рождения в крутом отеле в Италии и поделилась атмосферными снимками своей семьи с уютной вечеринки, которая прошла в компании любимого мужа, младшей дочери Сары и своих сестер с семьями, призналась, что смогла наконец увидеться с освоей старшей дочерью Соней.

Исполнительница прилетела в Лос-Анджелес в рамках своего гастрольного тура по США и постаралась совместить приятное с полезным: выступить перед фанатами и провести время с дочкой.

Фото: Вера Брежнева и ее старшая дочь Соня Киперман (instagram.com/ververa)

"Прилететь на несколько часов в ЛА, успеть дать концерт и увидеть свою любимую красавицу! Как всегда мало времени... До скорой новой встречи, Город Ангелов и Мой Прекрасный Ангелочек", - трогательно написала она под постом в Instagram с многочисленными фото с прогулки по городу Ангелов.

Фото: Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман (instagram.com/ververa)

В комментариях Вера решила немного пообщаться с фанатами и ответить на всех их многочисленные вопросы. Интересы поклонников были удовлетворены, ведь Вера отвечала искренне и максимально честно. Например, о том, почему ее дочь Соня живет так далеко от дома и редко видеться со своей знаменитой матерью.

"Редко видимся, потому что дочка учится, я работаю. Видимся в основном на каникулах, но тут появилась возможность на гастролях пересечься", - призналась экс-ВИА-гра.

Фото: Старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман (instagram.com/ververa)

Однако, не все секреты захотела раскрывать звезда, например от вопроса об отцах детей она увильнула.

"Это очень личная информация, поэтому хотелось бы понять , с какой целью вы интересуетесь?" - ответила она подписчице.

В целом фанаты остались довольны откровениями Веры и признались, что такие фото от их любимицы очень радуют их.

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