"Прекрасные женщины": Вера Брежнева трогательно поздравила сестер-двойняшек

37-летняя Вера Брежнева сейчас уже мама двоих дочерей - 18-летней Сони и 10-летней Сары. При этом певица выросла в многодетной и небогатой, но очень дружной семье - у артистки есть три сестры, с которыми она до сих пор тесно общается. На днях в их семье был праздник - у двух сестричек артистки, двойняшек Анастасии и Виктории, 22 декабря был день рождения.

В честь праздника Вера поделилась очаровательными семейными фото на своей странице в Instagram и трогательно призналась в любви своим родным людям. Отметим, что сестрам знаменитости исполнилось по 35 лет.

На снимках Брежнева запечатлена с мамой и сестрами. Кадры явно были сделаны еще летом на каком-то торжественном мероприятии, так как все женщины одеты в эффектные наряды.

Фото: Вера Брежнева с мамой и сестрами (instagram.com/ververa)

"Если бы у нас было право выбора на небесах, в какой семье мы хотим родиться, я бы выбрала именно эту семью. Именно такую маму, такого папу и трёх сестёр. И такую жизнь, которая у нас была. Не легкая, но интересная, голодная, но дружная. Я счастлива , что у нас была многодетная семья. И что именно 22го декабря в день зимнего солнцестояния родились сразу две мои сестрички) ( вместо одного крупного мальчика ) с этого дня прошло 35 лет. И теперь уже наши дети так же играют вместе, болтают и поддерживают друг друга. Сегодня в нашей семье праздник и самое главное, чего я нам желаю - собираться вместе почаще. Отмечайте своих сестёр/братьев , если у вас тоже тёплые отношения", - откровенно поделилась певица.

Фото: Вера Брежнева с мамой и сестрами (instagram.com/ververa)

Пользователи сети поспешили присоединиться к поздравлениям и оставили много теплых отзывов этой замечательной семье.

Вы шикарные!!!!

Чудесная семья.Всем Вам благополучия

Лучшие сестрички, любимые

Вы все очаровательны

Прекрасные женщины

Какая у вас мама красивая и счастливая!В окружении таких девчонок!Нас в семье тоже три сестры и ещё у каждой по дочке.

Смотрю на вас и любуюсь

Это счастье. У нас с братом так же

Королева!!!!

Прекрасная девушка!

Красивая семья , у мамули глаза светятся особенно искано , в них столько много любви .

Красивая, счастливая семья. Удачи Вам во всем. С Днем рождения сестричек

Какие вы элегантные

С прекрасными именинницами!

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, ранее Вера Брежнева поделилась яркими фото в день рождения младшей дочери - Саре исполнилось 10 лет.