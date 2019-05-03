Осадчая нашла любимые цветы в Швейцарии, а Горбунов заигрывал со скульптурой

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Звездная пара телеведущих расслабляются в швейцарском городке

Катя Осадчая и Юрий Горбунов продолжают засыпать поклонников яркими фото со своего сказочного отдыха в Италии и теперь уже в Швейцарии. Отметим, что звездная пара отправилась в Италию изучать регион Тоскана. В результате Осадчая и Горунов добрались до границы Италии и Швейцарии – к подножью горы Монте-Бре и большого озера Лугано (так называется и одноименная местность).

Пара даже порадовала поклонников своим стильным выходом. Так, Осадчая и Горбунов решили поужинать уже в Швейцарии. При этом телеведущие блеснули одновременно повседневными, но стильными образами в белоснежных рубашках.

Теперь же на своих instagram-страничка Катя Осадчая и Юрий Горбунов показывают поклонникам красоту и уют города Лугано в Швейцарии.

К примеру, Осачдая опубликовала селфи с… артишоком. И отметила, что это ее любимые цветы.

Катя Осадчая и ее любимые цветы (фото: instagram.com/kosadcha)

Также телеведущая опубликовала много различных фото уютных улочек Лугано. На некоторых видим особняки со скульптурами во дворе, на других – старые здания небольшого города. Сделала Осадчая и фото небольшого магазина с вывеской "salumeria", что с итальянского переводится как "деликатесы".

Прогулка Кати Осадчей и Юрия Горбунова по Лугано (фото: instagram.com/kosadcha)

Также Осадчая и Горбунов сделали необычное фото своего отражения в зеркальной сфере, расположенной в швейцарском городе.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

А вот Юрий Горбунов на своей страничке позабавил поклонников фото со скульптурой. При этом сделан снимок еще во время путешествия по Италии. На фото Горбунов стоит рядом с женской композицией и трогает ей грудь.

"Пим-пим", - в шутку подписал Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов в Италии (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Поклонники тут же принялись комментировать смешное фото:

Ой вы, Горбунович Горбунов!

Ох и Горбунов! Шалун))

Вы ее смущаете)

Юра, у Кати гораздо лучше)))

Напомним, ранее Катя Осадчая покорила оригинальным образом в Барселоне. Телеведущая появилась перед камерами в белоснежном брючном костюме с оригинальным жакетом на шлейках.

А до этого Катя Осадчая покорила стилем на вечеринке Viva! Бал. Телеведущая посетила мероприятие с диадемой и в фатиновой юбке.