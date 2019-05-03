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Прекрасні канікули: Осадча та Горбунов заворожили знімками з мальовничій Швейцарії

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.05.2019 - 21:35
Прекрасні канікули: Осадча та Горбунов заворожили знімками з мальовничій Швейцарії
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Зіркова пара захоплює стильними нарядами і приголомшливими пейзажами

Катя Осадча та Юрій Горбунов продовжують свої європейські канікули - зоряна пара відсвяткувала Великдень у Флоренції, після чого проїхалася по мальовничому регіону Італії Тоскані і вирушила далі - до Швейцарії. Там ведучі сходили повечеряти в ресторан, захопивши стильними нарядами. Після чого вони вирушили далі вивчати красу цієї гарної країни, а знімками з задоволенням діляться в Instagram.

Осадча опублікувала цілу серію фото, на яких вона позує то на березі неймовірного озера Лугано, то в горах з місцевої коровою, то з друзями та чоловіком. Знаменитості ласували морозивом, гуляли по старовинних вуличках швейцарських містечок і явно відмінно проводили час.

Прекрасні канікули: Осадча та Горбунов заворожили знімками з мальовничій ШвейцаріїПрекрасні канікули: Осадча та Горбунов заворожили знімками з мальовничій Швейцарії

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов у Швейцарії (instagram.com/kosadcha)

Катя також показала фото з ресторану, на якому вона і Юрій відображені в стильних білих вбраннях. Ведуча ніжно обіймає чоловіка й з любов'ю дивиться на нього.

Прекрасні канікули: Осадча та Горбунов заворожили знімками з мальовничій Швейцарії

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов у Швейцарії (instagram.com/kosadcha)

"Чудові канікули", - підписала барвисту публікацію теледіва.

 

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов у Швейцарії (instagram.com/kosadcha)

Підписники Осадчої захоплюються її квітучим зовнішнім виглядом і їх гарною парою з Горбуновим, а також неймовірними краєвидами на їх фото.

  • "Приємного відпочинку!"
  • "Катя, ви дуже гарна пара, прям дивлюся і захоплююся вами! Молодці!!!"
  • "Яка Ви красива і справжня"
  • "А де капелюшок?"
  • "Дуже красиво!"
  • "Щастя на обличчі - це супер"
  • "Ви Чудова пара "
  • "Який шикарний наряд. Дуже красиво виглядає на тлі таких пейзажів! Прекрасний вибір, Катя!"

Нагадаємо, Катя Осадча знайшла улюблені квіти в Швейцарії, а Юрій Горбунов загравав зі скульптурою.

Раніше Катя Осадча підкорила оригінальним образом в Барселоні. Телеведуча з'явилася перед камерами в білосніжному брючному костюмі з оригінальним жакетом на шлейках.

Осадча знайшла улюблені квіти в Швейцарії, а Горбунов загравав зі скульптурою Вже у Швейцарії: Катя Осадча та Юрій Горбунов захопили стильною появою в обнімку
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбуновотдых
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