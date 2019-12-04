Прекрасная красотка: Лилия Подкопаева очаровала цветущим видом после рождения дочери

Лилия Подкопаева не перестает восхищать многотысячную армию поклонников “внутренними изменениями” после рождения дочери. Напомним, что 19 сентября украинская спортсменка в третий раз стала мамой - у гимнастки родилась девочка. При этом совсем недавно звездная мама рассекретила имя малышки - Эвелина. Отцом девочки является бизнесмен Игорь Дубинский, с которым Лилия с детьми от предыдущего брака живут в США. Кстати, в интервью Кате Осадчей Лилия призналась, что во время беременности набрала 9 килограммов. Однако профессиональной спортсменке не составило особого труда быстро избавиться от лишнего.

Сегодня Подкопаева выглядит действительно восхитительно, чем не перестает восхищать подписчиков. Так, на своей страничке в сети instagram Лилия поделилась очередным фото, на котором поражает цветущим видом. 41-летняя украинская спортсменка в очередной раз доказывает, что возраст - это всего лишь цифра в паспорте!

На снимке Подкопаева позирует с минимум косметики, на плечи небрежно наброшен пиджак, волосы собраны в элегантную прическу.

“На самом деле мы всегда знаем, как поступить правильно. Трудность же заключается в том, чтобы именно так и поступить”, - сопроводила философской подписью новое фото Подкопаева.

Стильная Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Поклонники спортсменки также поспешили оставить восторженные отзывы под ее новым фото:

“Мы любим Вас, Лиличка”

“Лилия,вы такая красивая”

“Как мудро сказано”

“Выбор всегда делается неосознанно, осознание приходит уже после)”

“Лиличка, вы красотка! И все правильно сказали”

“Лилечка, прекрасно выглядишь!”

“Слова прям в точку”

“Яка ж ви красива і приємна! У мене донечку теж звати Евеліна! Найкрасивіше ім'я!!! Нехай ваша сім'я буде щаслива!!”

“Шикарный лук”

Скриншот комментариев: instagram.com/podkopayeva_official

Также напомним, что Лилия с супругом специально прилетели в Киев на одну из вечеринок - “ніч химер” от телеканала “Украина”. При єтом дочку родители оставили в США - с бабушкой, а также сестрой и братом.

Как Лилия Подкопаева перенесла третью беременность (youtube.com/Світське життя)

Напомним, что Лилия Подкопаева воспитывает двух детей от предыдущего брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным – 12-летнюю дочь Каролину и 14-летнего сына Вадима. На днях у мальчика был день рождения и знаменитая мама трогательно поздравила его в сети. Отметим, что сына она усыновила, а Каролину родила сама.