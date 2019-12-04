Прекрасна красуня: Лілія Подкопаєва зачарувала квітучим виглядом після народження дочки

Лілія Подкопаєва не перестає захоплювати багатотисячну армію шанувальників "внутрішніми змінами" після народження дочки. Нагадаємо, що 19 вересня українська спортсменка втретє стала мамою - у гімнастки народилася дівчинка. При цьому зовсім нещодавно зіркова мама розсекретила ім'я дівчинки - Евеліна. Батьком дівчинки є бізнесмен Ігор Дубинський, з яким Лілія з дітьми від попереднього шлюбу живуть в США. До речі, в інтерв'ю Каті Осадчій Лілія зізналася, що під час вагітності набрала 9 кілограмів. Однак професійній спортсменці не склало особливих труднощів швидко позбавитися від зайвого.

Сьогодні Подкопаєва виглядає дійсно чудово, чем не перестає захоплювати підписників. Так, на своїй сторінці в мережі instagram Лілія поділилася черговим фото, на якому вражає квітучим виглядом. 41-річна українська спортсменка в черговий раз доводить, що вік - це всього лише цифра в паспорті!

На знімку Подкопаєва позує з мінімум косметики, на плечі недбало накинутий піджак, волосся зібране в елегантну зачіску.

“Насправді ми завжди знаємо, як вчинити правильно. Складність же полягає в тому, щоб саме так і вчинити", - супроводила філософським підписом нове фото Подкопаєва.

Стильна Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Шанувальники спортсменки також поспішили залишити захоплені відгуки під її новим фото:

"Ми любимо Вас, Лілечка"

"Лілія,ви така красива"

"Як мудро сказано"

"Вибір завжди робиться несвідомо, усвідомлення приходить уже після)"

“Лілечка, ви красуня! І все правильно сказали"

"Лілечка, чудово виглядаєш!"

"Слова прям в точку"

“Яка ж ви гарна і приємна! У мене донечку теж звати Евеліна! Найкрасивіше ім'я!!! Нехай ваша сім'я буде щаслива!!"

"Шикарний лук"

Скріншот коментарів: instagram.com/podkopayeva_official

Також нагадаємо, що Лілія з чоловіком спеціально прилетіли в Київ на одну з вечірок - "Ніч химер" від телеканалу "Україна". При цьому доньку батьки залишили в США - з бабусею, а також сестрою і братом.

Як Лілія Подкопаєва перенесла третю вагітність (youtube.com/Світське життя)

Нагадаємо, що Лілія Подкопаєва виховує двох дітей від попереднього шлюбу з бізнесменом Тимофієм Нагорним – 12-річну доньку Кароліну і 14-річного сина Вадима. Днями у хлопця був день народження і знаменита мама зворушливо привітала його в мережі. Зазначимо, що сина вона всиновила, а Кароліну народила сама.