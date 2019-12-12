Предлагали и настойчиво: Полякова откровенно рассказала о требовании интима "за карьеру"

Оля Полякова (фото: ТК "Украина")

По словам Поляковой, подобные предложения ей поступали от продюсеров и политиков

Оля Полякова - безусловно, одна из самых прямолинейных и откровенных исполнительниц украинской эстрады. При этом певица неоднократно подчеркивает, что ее популярность - результат колоссального труда. Как-то Полякова уже отвечала на критику хейтеров по поводу своих заработков и дорогих подарков, которые она делает себе и детям. Тогда исполнительница дала жесткий отпор, уточнив, что она “пашет как лошадь”: “Чтобы "жрать" свой хлеб, я даю 250-260 концертов в год”, - обратилась к недоброжелателям певица.

Однако все в ее творческой карьере могло бы сложиться иначе. И к успеху она пришла бы намного раньше. Если бы согласилась на “классическую схему в шоу-бизнесе”. Так, в интервью журналисту Дмитрию Гордону Полякова откровенно призналась - однажды ей предлагали творческий подъем в обмен на интим.

Как выяснилось, в самом начале карьеры Ольге предложили стать солисткой очень популярного коллектива. Однако не менее знаменитый продюсер неоднозначно дал понять девушке, что он хочет за это взамен.

“Может быть, моя карьера сложилась бы успешней намного раньше. И мне бы не потребовалось 15 лет. Но путь таков! Слава богу, что он был… Он просто посадил меня себе на коленки… Ну и все, я не захотела там сидеть. Ну, что-то было не так. Мне было 17 или 18 лет и рано мне еще было предлагать такие вещи. Надо было со мной чуть-чуть подружить, надо было не сразу. Женщину надо расположить”, - смеется Оля Полякова.

Об этом Полякова рассказывает с 15:08 минуты в видео ниже.

ОляПолякова в гостях у Дмитрия Гордона

Более того, Полякова также сталкивалась с проблемой притязания к ней со стороны высокопоставленных политиков.

“Был такой министр культуры времен Януковича… давайте я не буду называть фамилию. Который реально привез меня к Петьке Януковичу в надежде, что будет интим. И когда я ему отказала, он отказался везти меня домой. И я с костюмами, туфлями после концерта шла пешком, это была дача - Крым еще, Левадия. Шла с этой дачи, со всем… Я себе вызвала такси. Вот такая скотина”, - откровенно делится Полякова.

“Я ему сказала классную фразу. Вы приходите и уходите, а я останусь навсегда”.

Об этом Ольга говорит на 1:48:03.

Напомним, Оля Полякова трудоустроила еще одну участницу Х-фактора.