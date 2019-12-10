Такие ноги: Оля Полякова трудоустроила еще одну участницу Х-фактора

Оля Полякова (фото: СТБ)

Во время эфира Полякова предложила девушке работу

Судья вокального шоу Х-фактор на СТБ Оля Полякова во время второго прямого эфира проекта предложила работу одной из участниц номера группы Romax.

Так, подопечные Андрея Данилко коллектив Romax выступили с хитом Рики Мартина "Livin' la Vida Loca" в украинском переводе. Для номера мужчины пригласили сыграть на саксофоне свою подругу Алину Сакс.

После выступления Оля Полякова призналась, что больше в выступлении группы всего ее впечатлила именно саксофонистка.

"Девушка с саксофоном просто перекрыла ваше выступление. Алина, у вас такие ноги! Я приглашаю вас на работу в свой коллектив прямо с сегодняшнего дня", - заявила поп-дива.

"Я безумно счастлива, это было очень неожиданно для меня. Мальчики позвали меня немного украсить их номер, но я никак не ожидала, что Оля Полякова предложит мне сотрудничество. Я очень люблю Олю, люблю ее музыку, поэтому я просто в шоке! Я счастливая девочка!", - прокомментировала Алина.

Напомним, это не первый раз в истории юбилейного Х-фактора, когда Оля Полякова предлагает работу участникам шоу. В первом прямом эфире судья шоу предложила контракт участнице Людмиле Базелюк, которая, к тому же, уже 15 лет работает няней детей певицы.

Отметим, ранее Оля Полякова вспомнила, как пропустила Новый год. Певица отметила, что подобное с ней приключилось один раз. И ситуация была полной неожиданностью.