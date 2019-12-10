ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Такие ноги: Оля Полякова трудоустроила еще одну участницу Х-фактора

Lite » Стиль жизни 10.12.2019 - 16:55
Такие ноги: Оля Полякова трудоустроила еще одну участницу Х-фактора
Оля Полякова (фото: СТБ)

Во время эфира Полякова предложила девушке работу

Судья вокального шоу Х-фактор на СТБ Оля Полякова во время второго прямого эфира проекта предложила работу одной из участниц номера группы Romax.

Так, подопечные Андрея Данилко коллектив Romax выступили с хитом Рики Мартина "Livin' la Vida Loca" в украинском переводе. Для номера мужчины пригласили сыграть на саксофоне свою подругу Алину Сакс.

После выступления Оля Полякова призналась, что больше в выступлении группы всего ее впечатлила именно саксофонистка.

"Девушка с саксофоном просто перекрыла ваше выступление. Алина, у вас такие ноги! Я приглашаю вас на работу в свой коллектив прямо с сегодняшнего дня", - заявила поп-дива.

Такие ноги: Оля Полякова трудоустроила еще одну участницу Х-фактора

Такие ноги: Оля Полякова трудоустроила еще одну участницу Х-фактора

"Я безумно счастлива, это было очень неожиданно для меня. Мальчики позвали меня немного украсить их номер, но я никак не ожидала, что Оля Полякова предложит мне сотрудничество. Я очень люблю Олю, люблю ее музыку, поэтому я просто в шоке! Я счастливая девочка!", - прокомментировала Алина.

Напомним, это не первый раз в истории юбилейного Х-фактора, когда Оля Полякова предлагает работу участникам шоу. В первом прямом эфире судья шоу предложила контракт участнице Людмиле Базелюк, которая, к тому же, уже 15 лет работает няней детей певицы.

Отметим, ранее Оля Полякова вспомнила, как пропустила Новый год. Певица отметила, что подобное с ней приключилось один раз. И ситуация была полной неожиданностью.

Зважені та щасливі 9 сезон: как выглядит сейчас Николай Ворошнов Ребячество vs Гламур: дочь Оли Поляковой блеснула стильными повседневными образами
Новости Украины х-факторОля Поляковатв-шоу
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь