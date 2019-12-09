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Ребячество vs Гламур: дочь Оли Поляковой блеснула стильными повседневными образами

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.12.2019 - 10:58
Ребячество vs Гламур: дочь Оли Поляковой блеснула стильными повседневными образами
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

На выходных Маша Полякова с подругой сходила на концерт JONY

Маша Полякова продолжает баловать многотысячную армию поклонников своими стильными выходами. 14-летняя дочка “Королевы ночи” украинской эстрады активно развивает свой блог и реализовывает себя в роли модного блогера. К слову, на instagram-страничке Маши уже более 140 тыс. подписчиков. При этом Оля Полякова в различных своих интервью неоднократно подчеркивала, что у ее старшей дочки есть “коммерческая жилка”, и Полякова-младшая уже научилась зарабатывать на своем блоге. Конечно же, помимо коммерческих постов Маша также показывает поклонникам детали своей жизни.

Так, Маша Полякова показала, как провела выходные. Девушка сходила с подругой на концерт JONY, который состоялся 8 декабря в Киеве. При этом девушка активно публиковала видео с концерта. А также показала повседневный стильный образ.

Так, для посещения концерта Маша выбрала простой молодежный образ - синие джинсы, объемная футболка, надетая поверх черной водолазки, а также массивные разноцветные кроссовки. Образ довершает поясная сумка черного цвета. Длинные волосы распущены.

Маша также опубликовала фото с подругой: “Спасибо за прекрасный вечер”.

Ребячество vs Гламур: дочь Оли Поляковой блеснула стильными повседневными образами

Стильная Маша Полякова с подругой на концерте JONY (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Ребячество vs Гламур: дочь Оли Поляковой блеснула стильными повседневными образами

Скриншот: instagram.com/mashapolyakova

Также на следующий день Маша показала другой повседневный образ в полностью черных тонах. Отметим, что total black - тренд зимы 2019-2020. Маша позирует перед зеркалом в клетчатой юбке-шотландке, черной кофточке и колготках, а также в массивных ботинках.

Ребячество vs Гламур: дочь Оли Поляковой блеснула стильными повседневными образами

Скриншот: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой сорвала овации фото в вечернем платье. Маша позировала в компании парней-сверсников и подруги.

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