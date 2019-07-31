"Пашу, как гужевая лошадь": Полякова жестко ответила на критику хейтеров по поводу своих заработков

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова настоятельно рекомендует не считать чужие деньги

Оля Полякова никогда не остается в стороне, когда ее или ее родных начинают критиковать. Отметим, что украинская исполнительница очень часто оставляет комментарии на instagram-страничке своей 14-летней дочери Маши, которой также пишут неприятные комментарии. Звездная мама защищает свою дочь, не подбирая выражений.

Но негативная волна хейтеров накрыла и саму Полякову. Напомним, что недавно Ольга опубликовала "видео из будущего", в котором показала новою любимую игрушку младшей дочери Алисы – гироскутер с голосовым управлением. При этом Полякова отметила, что в своем детстве она о таком лишь узнавала из фантастических фильмов. И вот, фантастическое будущее уже наступило.

Однако некоторые подписчики Оли оставили ей неприятные комментарии по поводу заработка Поляковой, отметив, мол, гироскутер – дорогая игрушка и не все родители могут позволить себе сделать такой подарок ребенку.

Полякова, как обычно, не промолчала. И записала видео, обратившись к хейтерам!

"Может хватит считать чужие деньги, начинайте зарабатывать свои!" – подписала пост Полякова.

"Я выложила видео – экранизацию будущего с гироскутером и с моей Алиской… Вы знаете, поражаюсь комментам! Люди пишут о том, что я зажралась и все такое. Ребята, чтобы "жрать" свой хлеб, я даю 250-260 концертов в год. Я работаю практически каждый день. Я не вылажу из машин и из аэропортов, я не вижу детей, я работаю 24 часа в сутки. Я содержу огромнейший коллектив, я плачу огромные зарплаты и я плачу большие налоги. Чтобы зарабатывать свои деньги, я пашу как долбанная гужевая лошадь! И вы бы в моем режиме не выдержали бы и месяца. Это абсолютно точно! Потому что если бы вы выдержали работать так, то вы бы и жили как я. Понимаете? Прекратите считать чужие деньги", - эмоционально говорит Полякова.

Видео: instagram.com/polyakovamusic

Напомним, что 29 июля у Поляковой стартовал долгожданный отпуск. И кстати, певица проводит его более, чем активно. К примеру, Ольга не пропускает тренировок. И даже тренируется со своей дочкой Машей.

Также недавно певица записала на видео, как она наслаждается моментами в бане со своим мужем Вадимом. Полякова лежит топлес на лежаке, в это время Вадим Поляков парит свою жену березовыми вениками. После Полякова покупалась в прохладном озере. А ее дочка Маша снимала это на видео.