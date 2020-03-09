Праздничное послевкусие: счастливая Могилевская похвасталась огромным букетом цветов

Певица продемонстрировала большой букет цветов
Наталья Могилевская следит за модными тенденциями и не боится экспериментировать. Недавно певица пришла на вечеринку журнала "Натали" в очень смелом и эффектном наряде. Она надела в ярко-синий лакированный плащ на голое тело, а также красные ботфорты на каблуке.
Сегодня, 9 марта, Могилевская выставила на своей странице в Instagram фотографию, на которой она сидит на кровати, и возле нее огромный букет цветов. При этом певица счастливо улыбается.
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Праздничное послевкусие", - подписала снимок Могилевская.
Поклонники артистки также прокомментировали ее фото.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Наталья Могилевская учит носить самый дерзкий принт сезона. Она, как настоящий модный инфлюенсер, продолжает задавать модные тренды.