Праздничное послевкусие: счастливая Могилевская похвасталась огромным букетом цветов

Наталья Могилевская следит за модными тенденциями и не боится экспериментировать. Недавно певица пришла на вечеринку журнала "Натали" в очень смелом и эффектном наряде. Она надела в ярко-синий лакированный плащ на голое тело, а также красные ботфорты на каблуке.

Сегодня, 9 марта, Могилевская выставила на своей странице в Instagram фотографию, на которой она сидит на кровати, и возле нее огромный букет цветов. При этом певица счастливо улыбается.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Праздничное послевкусие", - подписала снимок Могилевская.

Поклонники артистки также прокомментировали ее фото.

Весной в каждом из нас просыпается маленький человечек - очень нежный и ранимый, жаждущий солнечных лучей, улыбок и объятий. Олег Рой "16 теней";

Самая красивая;

Да если бы всем так дарили;

Красота для красивой девушки;

Вы очень хорошая. Женского счастья;

Весны в душе, будь всегда такой солнечной;

Натуся такая классная. Сразу песня звучит: "Я Весна ночи без сна..."

Благодарю за концерт в Днепре! Я пела в унисон каждую строчку! Получила огромное наслаждение;

Спасибо за концерт в Днепре! Искренность, энергия, женственность лились потоком.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Наталья Могилевская учит носить самый дерзкий принт сезона. Она, как настоящий модный инфлюенсер, продолжает задавать модные тренды.