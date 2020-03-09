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Святковий настрій: щаслива Могилевська похвалилася величезним букетом квітів

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Співачка продемонструвала великий букет квітів

Наталя Могилевська стежить за модними тенденціями і не боїться експериментувати. Нещодавно співачка прийшла на вечірку журналу "Наталі" в дуже сміливому і ефектному вбранні. Вона одягла яскраво-синій лакований плащ на голе тіло, а також червоні ботфорти на підборах.

Сьогодні, 9 березня, Могилевська виставила на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій вона сидить на ліжку, і біля неї величезний букет квітів. При цьому співачка щасливо посміхається.

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Святковий настрій", - підписала знімок Могилевська.

Шанувальники артистки також прокоментували її фото.

  • Навесні в кожному з нас прокидається маленький чоловічок - дуже ніжний і вразливий, спраглий сонячних променів, усмішок та обіймів. Олег Рой "16 тіней";
  • Найкрасивіша;
  • Якщо б усім так дарували;
  • Краса для красивої дівчини;
  • Ви дуже гарна. Жіночого щастя;
  • Весни в душі, будь завжди такою сонячною;
  • Натуся така класна. Пісня звучить: "Я Весна ночи без сна..."
  • Дякую за концерт у Дніпрі! Я співала в унісон кожен рядок! Отримала величезне задоволення;
  • Спасибі за концерт у Дніпрі! Щирість, енергія, жіночність лилися потоком.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Наталя Могилевська вчить носити найзухваліший принт сезону. Вона, як справжній модний инфлюенсер, продовжує задавати модні тренди.

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