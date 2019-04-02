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Пожароопасная девушка: Каменских обольстила откровенным фото в экстремальном мини

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.04.2019 - 13:17
Пожароопасная девушка: Каменских обольстила откровенным фото в экстремальном мини
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица предстала перед поклонниками в пикантном образе

Настя Каменских неизменно будоражит воображение поклонников откровенными нарядами и не менее жаркими клипами. Так, через пару дней после премьеры новой видеоработы на хит Peligroso, который она спела совместно с известным латиноамериканским певцом De La Ghetto, он набрал более 2 млн. просмотров! Стоит отметить, что горячая певица появилась перед зрителями в весьма пикантных луках, а под ее красным платьем и вовсе трудно заметить белье! Артистка поделилась в Instagram снимком в наряде из клипа, позируя в окружение зажженных свечей.

Настя запечатлена в ультра коротком платье оттенка металлик, открывающим взору внушительное декольте. Оголенная спина делает наряд еще более откровенным. Босоножки с тонкими ремешками прекрасно дополняют образ роковой красотки, а ее длинные стройные ноги выигрышно смотрятся в платье такой экстремальной длинны.

Макияж с акцентом на глаза, пристальный, обольстительный взгляд в камеру, выбившаяся на лицо прядь волос добавляют образу еще большей чувственности.

"Вам нравятся опасные девушки?" - оставила вопрос на испанском Настя, которая призналась, что усиленно занимается изучением этого языка.

Пожароопасная девушка: Каменских обольстила откровенным фото в экстремальном мини

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Фото вызвало бурную реакцию в сети. Поклонники пришли в восторг от пикантного наряда украинской красавицы и поспешили ей об этом сообщить.

"Самый крутой образ! Красотка!", "Восхитительная леди", "Вау, какая сексуальная Настя Каменских", "Какая горячая! Платье шикарное", "Настя, Вы великолепны", "Сногсшибательная", "Настя, ты как всегда невероятная", "Очень сексуальная и привлекательная красотка", - писали одписчики певицы.

К слову, в этом же платье Настя Каменских появилась на церемонии награждения YUNA 2019. Она дополнила пикантный образ пушистой розовой шубкой.

Ранее Настя Каменских восхитила появлением в коротком мини с кокетливо приспущенной с плеча бретелькой.

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