Нашла свою половинку: Настя Каменских рассказала о любимом мужчине

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица пока не готова выносить свою личную жизнь на публику

У популярной певицы Насти Каменских тысячи поклонников, и все они очень интересуются ее личной жизнью. Однако артистка предпочитает держать это в секрете и несмотря на множество слухов, продолжает хранить молчание, хоть и не скрывает, что состоит в отношениях. Недавно знаменитость дала интервью своей подруге Маше Ефросининой и в разговоре с ней немного рассказала о своем любимом и о том, почему она его скрывает.

В шоу "Экзамен" Насте надо было ответить на вопрос о своем самом близком человеке.

"Мой самый близкий человек - ну, конечно, это мой мужчина, о котором я не рассказываю и которого не показываю, потому что я пока не готова. Это нормально", - призналась Каменских.

Она отметила, что так долго не рассказывала о своих сердечных делах, что ей с кем уже только не приписывали романы.

"А еще мне нравится мучить своих фанатов, - со смехом заявила певица. - Пока что так, а как только я стану готова и захочу это показать - это случится".

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Однако при этом артистка разоткровенничалась, что ей повезло найти свою настоящую вторую половинку.

"Отношения - это очень-очень большая работа, и мне удалось, к огромному счастью, найти взаимопонимание, а это очень важно. И, к огромному счастью, мне удалось найти именно ту половинку, о которой пишут в книгах. Знаешь, есть такие легенды, что нас создали с двумя головами, четырьмя руками и четырьмя ногами. Однажды боги рассердились, располовинили их, и они разбежались, и с тех пор по миру ищут свои половинки. Вот, можно сказать, что я нашла", - поделилась Настя.

И как бы Маша ни пыталась узнать еще что-то намеками и наводящими вопросами - ведь, по ее словам, она прекрасно знакома с возлюбленным Каменских, певица не поддалась и больше ничего не рассказала. Разве что заметила, что она против совместных фотосессий в журналах, а вот в соцсетях иногда можно что-то выложить.

Конечно же, большинство пользователей сети тут же предположили, что Настя имела в виду своего экс-коллегу по группе Потапа, с которым ей уже давно приписывают отношения. Артисты сами подогревают слухи тем, что не только работают, а и ездят на отдых вместе и иногда делятся совместными фото.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

"Маша так ехидненько улыбается, когда говорит, ты же без него не летаешь, он твоя опора и поддержка, как бы намекая зрителям, кто все таки мужчина Насти)﻿";

"Понятно же, Потап ее мужчина, столько намеков от Марии";﻿

"Слушать про ее вторую половинку, зная, что это Леша... зная, как они ссорились в начале, у него была жена, у нее вообще парень. А теперь, спустя года они вместе...честно, это до слез!﻿";

"Однозначно, это самое откровенное и чувственное видео с Настей";

"Настя такая вся ненасытная и воодушевленная, потому что безумно влюбленна!) только поэтому. А еще и любимый человек поддерживает ее в ее движении, то это вообще!) вот и визжит от счастья)";

"Они намекают на Потапа, или мне кажется?)﻿";

"Теперь секрет розкрыт Каменских мужчину зовут Алексей, и кто же.это может быть ааа?﻿" - пишут подписчики.

Напомним, Настя Каменских, сольно выступающая под псевдонимом NK, представила горячий клип на ремикс своего успевшего прогреметь хита Peligroso, который она исполнила совместно со звездой латиноамериканской музыки, певцом De La Ghetto.

Мы также писали, что Настя Каменских и Потап, которых давно подозревают в романтических отношениях, вновь "засветились" вместе.

А ранее Настя Каменских показала свое спортивное утро. При этом певица опубликовала фото из зала, на котором позирует вместе с Потапом.