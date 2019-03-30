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Кокетливая Каменских в мини-платье соблазнила откровенным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.03.2019 - 10:56
Кокетливая Каменских в мини-платье соблазнила откровенным образом
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица подчеркнула аппетитные формы пикантным нарядом

Настя Каменских любит радовать и будоражить своих поклонников откровенными фото и видео. Так, на днях певица представила горячий клип на ремикс своего успевшего прогреметь хита Peligroso, который она исполнила совместно со звездой латиноамериканской музыки De La Ghetto, но решила, что этого будет мало, и поделилась в своем Instagram еще и откровенным фото.

Отметим, что в результате обработки в каком-то приложении на снимке есть интересные визуальные эффекты. Настя же позирует у зеркала в черном мини-платье на бретельках с глубоким декольте. При этом она кокетливо снимает с плеча одну из бретелек. Дополняют образ черные колготки, массивное украшение-чокер и высокая прическа.

Каменских никак не подписала публикацию, лишь сопроводила ее смайликом в виде дьявола - возможно, намекая, какая она горячая дьяволица.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники поспешили оставить множество восхищенных комментариев любимой артистке.

  • "Лучшая"
  • "Красотка"
  • "kamenskux лучшая"
  • "Красавица вы прелесть"
  • "Секси"
  • "Сначала подумала, что это Ким))"
  • "Вау"
  • "Нереально крутая"
  • "Вы сногшибательно красивы. Удачи Вам"
  • "Огонь"
  • "Прекрасна Настя"
  • "Моя богиня"

Напомним, что Настя Каменских снялась в новом молодежном сериале "Хостел" и сыграла саму себя.

Ранее Настя Каменских восхитила сеть своим вокалом вживую, показав диапазон голосовых возможностей.

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