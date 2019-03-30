Кокетливая Каменских в мини-платье соблазнила откровенным образом

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица подчеркнула аппетитные формы пикантным нарядом

Настя Каменских любит радовать и будоражить своих поклонников откровенными фото и видео. Так, на днях певица представила горячий клип на ремикс своего успевшего прогреметь хита Peligroso, который она исполнила совместно со звездой латиноамериканской музыки De La Ghetto, но решила, что этого будет мало, и поделилась в своем Instagram еще и откровенным фото.

Отметим, что в результате обработки в каком-то приложении на снимке есть интересные визуальные эффекты. Настя же позирует у зеркала в черном мини-платье на бретельках с глубоким декольте. При этом она кокетливо снимает с плеча одну из бретелек. Дополняют образ черные колготки, массивное украшение-чокер и высокая прическа.

Каменских никак не подписала публикацию, лишь сопроводила ее смайликом в виде дьявола - возможно, намекая, какая она горячая дьяволица.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники поспешили оставить множество восхищенных комментариев любимой артистке.

"Лучшая"

"Красотка"

"kamenskux лучшая"

"Красавица вы прелесть"

"Секси"

"Сначала подумала, что это Ким))"

"Вау"

"Нереально крутая"

"Вы сногшибательно красивы. Удачи Вам"

"Огонь"

"Прекрасна Настя"

"Моя богиня"

Напомним, что Настя Каменских снялась в новом молодежном сериале "Хостел" и сыграла саму себя.

Ранее Настя Каменских восхитила сеть своим вокалом вживую, показав диапазон голосовых возможностей.