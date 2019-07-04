Поздравляем: Потап заинтриговал "медовым месяцем" с солистом Rammstein

Еще совсем недавно украинский репер Потап делился своими планами на продолжение медового месяца со своей молодой супругой NK (Настей Каменских), как вдруг опубликовал на своей странице в Instagram фото с хэштегом #медовыймесяц, но в компании уже другого человека.

Благодаря ссылке на профиль поклонники узнали, что Потап отметил на фото фронтмена метал-групп Rammstein Тилля Линдеманна, который похоже сейчас переживает не лучший период в отношениях с матерью его ребенка украинской певицей Светланой Лободой (о чем свидетельствуют фото поцелуев Светланы с другим мужчиной).

Геолокацию украинский репер отметил - Киев, но причину приезда немецкого певца в Украину не уточнил.

Фото: Потап и Тилль Линдеманн (instagram.com/realpotap)

Подписчики Потапа с юмором пожелали звездам счастливого медового месяца, намекая на неуместный хэштег и предложили выпустить совместный трек.

Скриншот: комментарии к посту Потапа (instagram.com/realpotap)

"Кто это с потапом ?))" - "чувак Лабоды"

"Лёша, Ausländer давай в дуэте))"

"Ему сказали,что Светки нет дома? Она на свадьбе у сеструхи))) А фото огонь!"

"#honeymoon пххааххаах, ну счастливого вам медового месяца"

"Пора дует"

"Давайте трек пилите))"

"always nice to meet good friends.... (всегда приятно встретить хорошего друга — прим.ред.)" - подписал немецкий вокалист идентичное фото на своей странице. Дополнив его хэштегами #potap и двумя вариантами написания названия украинской столицы #kiev #kiew.

Поклонники Тилля оказались более активными и засыпали фото с кумиром комментариями, практически в каждом из которых чувствовалась не только нотка юмора, но иногда и сарказма.

Скриншот: комментарии к посту Тилля Линдеманна (instagram.com/till_lindemann_official)

"Тилль, моргни если тебя держат в заложниках"

"Тилль, ты совсем поехал? Я понимаю наряды японской школьницы и многое другое, но не это же!"

"Теперь Потап объявит, что ждёт ребёнка от Тиля. Till, Вы это, поосторожнее с нашими певунами"

"Как тут ни крути, но вы не пара, не пара"

"Ну что ж, теперь ждём фотку с Бузовой!"

"Когда вынужден дружить с мужьями подруг жены"

"Они его уже за руку держат чтоб не убежал, дед держись! Тилль, если ты в заложниках, найди способ сообщить нам! Я кредит возьму и прилетим с парнями с Кавказа"

Напомним, что Потап и Настя Каменских были вынуждены прервать свой медовый месяц раньше времени из-за плотного рабочего графика, но уже поделились планами где и как хотят продолжить отдых.

Кроме того, Потап продолжает радовать поклонников романтичными фото с Настей Каменских. Счастливые супруги щедро делятся в соцсетях совместными фото, порой даже весьма пикантными.