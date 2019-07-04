Вітаємо: Потап заінтригував "медовим місяцем" з солістом Rammstein

Замислили виконавці співпрацю чи це просто дружня зустріч, вони не уточнювали
Ще зовсім недавно український репер Потап ділився своїми планами на продовження медового місяця зі своєю молодою дружиною NK (Настею Каменських), як раптом опублікував на своїй сторінці в Instagram фото з хештегом #медовыймісяц, але в компанії вже іншої людини.
Завдяки посиланню на профіль шанувальники дізналися, що Потап зазначив на фото фронтмена метал-груп Rammstein Тілля Ліндеманна, який схоже зараз переживає не найкращий період у відносинах з матір'ю його дитини українською співачкою Світланою Лободою (про що свідчать фото поцілунків Світлани з іншим чоловіком).
Геолокацію український репер зазначив - Київ, але причину приїзду німецького співака в Україну не уточнив.
Фото: Потап і Тілль Ліндеманн (instagram.com/realpotap)
Підписники Потапа з гумором побажали зіркам щасливого медового місяця, натякаючи на недоречний хештег і запропонували випустити спільний трек.
Скріншот: коментарі до посту Потапа (instagram.com/realpotap)
"always nice to meet good friends.... (завжди приємно зустріти хорошого друга — прим.ред.)" - підписав німецький вокаліст ідентичне фото на своїй сторінці. Доповнивши його хэштегами #potap і двома варіантами написання назви української столиці #kiev #kiew.
Шанувальники Тілля виявилися більш активними і засипали фото з кумиром коментарями, практично в кожному з яких відчувалася не тільки нотка гумору, але іноді і сарказму.
Скріншот: коментарі до посту Тілля Ліндеманна (instagram.com/till_lindemann_official)
Нагадаємо, що Потап і Настя Каменських були змушені перервати свій медовий місяць раніше з приводу щільного робочого графіка, але вже поділилися планами де і як хочуть продовжити відпочинок.
Крім того, Потап продовжує радувати шанувальників романтичними фото з Настею Каменських. Щасливе подружжя щедро ділиться в соцмережах спільними фото, часом навіть вельми пікантними.