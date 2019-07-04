Вітаємо: Потап заінтригував "медовим місяцем" з солістом Rammstein

Ще зовсім недавно український репер Потап ділився своїми планами на продовження медового місяця зі своєю молодою дружиною NK (Настею Каменських), як раптом опублікував на своїй сторінці в Instagram фото з хештегом #медовыймісяц, але в компанії вже іншої людини.

Завдяки посиланню на профіль шанувальники дізналися, що Потап зазначив на фото фронтмена метал-груп Rammstein Тілля Ліндеманна, який схоже зараз переживає не найкращий період у відносинах з матір'ю його дитини українською співачкою Світланою Лободою (про що свідчать фото поцілунків Світлани з іншим чоловіком).

Геолокацію український репер зазначив - Київ, але причину приїзду німецького співака в Україну не уточнив.

Фото: Потап і Тілль Ліндеманн (instagram.com/realpotap)

Підписники Потапа з гумором побажали зіркам щасливого медового місяця, натякаючи на недоречний хештег і запропонували випустити спільний трек.

Скріншот: коментарі до посту Потапа (instagram.com/realpotap)

"Хто це з потапом ?))" - "чувак Лабоды"

"Льоша, Ausländer давай в дуеті))"

"Йому сказали,що Свєтки немає вдома? Вона на весіллі у сеструхи))) А фото вогонь!"

"#honeymoon пххааххаах, ну щасливого вам медового місяця"

"Пора дует"

"Давайте трек пиляйте))"

"always nice to meet good friends.... (завжди приємно зустріти хорошого друга — прим.ред.)" - підписав німецький вокаліст ідентичне фото на своїй сторінці. Доповнивши його хэштегами #potap і двома варіантами написання назви української столиці #kiev #kiew.

Шанувальники Тілля виявилися більш активними і засипали фото з кумиром коментарями, практично в кожному з яких відчувалася не тільки нотка гумору, але іноді і сарказму.

Скріншот: коментарі до посту Тілля Ліндеманна (instagram.com/till_lindemann_official)

"Тілль, моргни якщо тебе тримають в заручниках"

"Тілль, ти зовсім поїхав? Я розумію вбрання японської школярки і багато іншого, але не це ж!"

"Тепер Потап оголосить, що чекає дитину від Тіля. Till, Ви це, обережніше з нашими певунами"

"Як тут не крути, але ви не пара, не пара"

"Ну що ж, тепер чекаємо фотку з Бузовою!"

"Коли змушений дружити з чоловіками подруг дружини"

"Вони його вже за руку тримають щоб не втік, дід тримайся! Тілль, якщо ти в заручниках, знайди спосіб повідомити нам! Я візьму кредит і прилетимо з хлопцями з Кавказу"

Нагадаємо, що Потап і Настя Каменських були змушені перервати свій медовий місяць раніше з приводу щільного робочого графіка, але вже поділилися планами де і як хочуть продовжити відпочинок.

Крім того, Потап продовжує радувати шанувальників романтичними фото з Настею Каменських. Щасливе подружжя щедро ділиться в соцмережах спільними фото, часом навіть вельми пікантними.