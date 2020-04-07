Повторяйте с нами: Лилия Ребрик показала веселый способ держать себя в форме на карантине

Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая с мужем и дочерьми пустилась в пляс прямо во дворе их дома

Лилия Ребрик некогда скучать на карантине, который она вместе с мужем и дочерьми проводит на даче. Телеведущая продолжает работать и выходит в прямые эфиры из студии - конечно же, соблюдая все правила безопасности. Кроме того, она готовит много вкусняшек и играет с детьми, а еще они с Андреем Диким решили заделаться огородниками и уже даже прикупили необходимое оборудование. А для тех, кто боится за время самоизоляции набрать лишнего, энергичная теледива предложила отличный способ держать себя в форме.

Лилия опубликовала на своей странице в Instagram заводное видео, на котором они с мужем и дочурками весело и синхронно танцуют у себя во дворе под зажигательный трек. При этом младшая Полина "делает" это на руках у папы, а вот Диана смело вышла на передний план!

"Дикая семейка" одета в комфортную спортивную одежду и явно получает огромное удовольствие от процесса.

"Викладаю шматочок з нашого прямого ефіру, який був на сторінці @ranok_ua . Просто хочеться додати трішечки позитиву в цей непростий для всіх нас час... Тримаймося! Надихаємося! Та віримо! А ще краще повторюйте з нами ці прості рухи! Тримаємо себе в формі!" - поделилась Ребрик.

Видео: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)

В комментариях подписчики благодарят веселую семейку за дозу позитива и вдохновения и просят и дальше делиться такими видео.

Молодці! Побільше нам проводьте такі сімейні майстер-класи!!!

Обожаю вас, вы пркекрасная семья и пример для милионов !)

Как же приятно наблюдать за вашей семьей))) Будьте всегда такими счастливыми!

Ну дууууже ви класні!!!

Лиля,вы нам можете уроки давать,самые элементарные движения.Вы супер

Какие вы классные! Позитивная семья! Замечательное занятие во время карантина

Спасибо за хорошее настроение!!!

Молодцы!!!Очень позитивно,здорово!!!

Вауууу! Який відос!!!!

Найпозитивніша сім’я України!)

Молодцы, позитивная семья

Ваууу, це дуже мило. Ви просто супер мега класні і позитивні

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик в ярком красном образе поделилась карантинной антистресс-программой.