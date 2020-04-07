Повторяйте с нами: Лилия Ребрик показала веселый способ держать себя в форме на карантине

Ведущая с мужем и дочерьми пустилась в пляс прямо во дворе их дома
Лилия Ребрик некогда скучать на карантине, который она вместе с мужем и дочерьми проводит на даче. Телеведущая продолжает работать и выходит в прямые эфиры из студии - конечно же, соблюдая все правила безопасности. Кроме того, она готовит много вкусняшек и играет с детьми, а еще они с Андреем Диким решили заделаться огородниками и уже даже прикупили необходимое оборудование. А для тех, кто боится за время самоизоляции набрать лишнего, энергичная теледива предложила отличный способ держать себя в форме.
Лилия опубликовала на своей странице в Instagram заводное видео, на котором они с мужем и дочурками весело и синхронно танцуют у себя во дворе под зажигательный трек. При этом младшая Полина "делает" это на руках у папы, а вот Диана смело вышла на передний план!
"Дикая семейка" одета в комфортную спортивную одежду и явно получает огромное удовольствие от процесса.
"Викладаю шматочок з нашого прямого ефіру, який був на сторінці @ranok_ua . Просто хочеться додати трішечки позитиву в цей непростий для всіх нас час... Тримаймося! Надихаємося! Та віримо! А ще краще повторюйте з нами ці прості рухи! Тримаємо себе в формі!" - поделилась Ребрик.
Видео: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)
В комментариях подписчики благодарят веселую семейку за дозу позитива и вдохновения и просят и дальше делиться такими видео.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, Лилия Ребрик в ярком красном образе поделилась карантинной антистресс-программой.