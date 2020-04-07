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Повторяйте с нами: Лилия Ребрик показала веселый способ держать себя в форме на карантине

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.04.2020 - 15:29
Повторяйте с нами: Лилия Ребрик показала веселый способ держать себя в форме на карантине
Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая с мужем и дочерьми пустилась в пляс прямо во дворе их дома

Лилия Ребрик некогда скучать на карантине, который она вместе с мужем и дочерьми проводит на даче. Телеведущая продолжает работать и выходит в прямые эфиры из студии - конечно же, соблюдая все правила безопасности. Кроме того, она готовит много вкусняшек и играет с детьми, а еще они с Андреем Диким решили заделаться огородниками и уже даже прикупили необходимое оборудование. А для тех, кто боится за время самоизоляции набрать лишнего, энергичная теледива предложила отличный способ держать себя в форме.

Лилия опубликовала на своей странице в Instagram заводное видео, на котором они с мужем и дочурками весело и синхронно танцуют у себя во дворе под зажигательный трек. При этом младшая Полина "делает" это на руках у папы, а вот Диана смело вышла на передний план!

"Дикая семейка" одета в комфортную спортивную одежду и явно получает огромное удовольствие от процесса.

"Викладаю шматочок з нашого прямого ефіру, який був на сторінці @ranok_ua . Просто хочеться додати трішечки позитиву в цей непростий для всіх нас час... Тримаймося! Надихаємося! Та віримо! А ще краще повторюйте з нами ці прості рухи! Тримаємо себе в формі!" - поделилась Ребрик.

Видео: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)

В комментариях подписчики благодарят веселую семейку за дозу позитива и вдохновения и просят и дальше делиться такими видео.

  • Молодці! Побільше нам проводьте такі сімейні майстер-класи!!!
  • Обожаю вас, вы пркекрасная семья и пример для милионов !)
  • Как же приятно наблюдать за вашей семьей))) Будьте всегда такими счастливыми!
  • Ну дууууже ви класні!!!
  • Лиля,вы нам можете уроки давать,самые элементарные движения.Вы супер
  • Какие вы классные! Позитивная семья! Замечательное занятие во время карантина
  • Спасибо за хорошее настроение!!!
  • Молодцы!!!Очень позитивно,здорово!!!
  • Вауууу! Який відос!!!!
  • Найпозитивніша сім’я України!)
  • Молодцы, позитивная семья
  • Ваууу, це дуже мило. Ви просто супер мега класні і позитивні

Повторяйте с нами: Лилия Ребрик показала веселый способ держать себя в форме на карантине

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик в ярком красном образе поделилась карантинной антистресс-программой.

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