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Я подумала - муж сделал: Лилия Ребрик с семьей стали начинающими огородниками

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.04.2020 - 15:17
Я подумала - муж сделал: Лилия Ребрик с семьей стали начинающими огородниками
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая с дочкой уже занялись посадкой рассады

Лилия Ребрик вместе с семьей решила "отсиживать" карантин на даче - ведь там есть все удобства, а кроме того, свой двор и свежий воздух без нарушения правил. Вместе с мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной они отлично проводят время вместе, готовя вкусняшки, гуляя на солнышке и устраивая пижамные вечеринки. Несмотря на то, что телеведущей все же приходится ездить в студию на эфиры, у нее стало намного больше свободного времени, и недавно она придумала, чем занять себя и домочадцев.

Лилия задумалась о том, чтобы посадить огород и некоторые деревья в саду - а так как опыта у нее в этом почти нет, обратилась за советом к поклонникам. Те с готовностью откликнулись и просто-таки засыпали артистку множеством полезных рекомендаций. Это ее вдохновило и они с мужем решили - огороду быть! Процесс уже запущен, что Ребрик и показала в своем Instagram.

На фото запечатлен ее супруг, который держит в руках садовую лейку и еще много разного инвентаря.

Я подумала - муж сделал: Лилия Ребрик с семьей стали начинающими огородниками

Фото: муж Лилии Ребрик Андрей Дикий (instagram.com/liliia.rebrik)

А на еще одном кадре ведущая вместе со старшей дочерью занимается посадкой рассады в специальные маленькие горшочки.

Я подумала - муж сделал: Лилия Ребрик с семьей стали начинающими огородниками

Фото: Лилия Ребрик с дочкой (instagram.com/liliia.rebrik)

"Сад-городу" БУТИ!!! Дякую всім за коментарі. Ви надихнули нас. Я подумала- чоловік зробив. Залишилося втілити бажане в життя..." - поделилась Ребрик.

Пользователи сети принялись хвалить трудолюбивую семейку и желать им хорошего урожая.

  • Молодцы
  • Ой Ліля, Ви на другому фото,прямо така домашня,домашня)))(трохи незвично)
  • Яка ж доця гарнюня, просто неймовірна красуня
  • Ви молодці! Дача без городу - не дача !
  • Успіхів! Нехай гарно вродить!
  • Яка мала гарнюща
  • класс. Держим кулачки за Вас.
  • Я получаю удовольствие, когда наблюдаю за вашей семьей! Радости вам!!
  • Хорршего урожая
  • Лілічка , ви дуже творчо підходите до всього . Хай вродить все вами посіяне і висаджені !!!
  • Самое главное - семья, поддержка. Все получится, благодаря взаимопониманию
  • Яка буде краса, вже жду поста з квітучою клумбою

Я подумала - муж сделал: Лилия Ребрик с семьей стали начинающими огородниками

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик похвасталась прической от мужа и рассказала о его таланте - мужчине пришлось самому красить жену в условиях карантина.

Даже романтично: Лилия Ребрик похвасталась прической от мужа и рассказала о его таланте Есть сумасшедшая идея: Лилия Ребрик придумала, чем заняться на карантине
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