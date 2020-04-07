Повторюйте з нами: Лілія Ребрик показала веселий спосіб тримати себе у формі на карантині

Ведуча з чоловіком і доньками пустилася в танок прямо у дворі їхнього будинку
Лілія Ребрик ніколи нудьгувати на карантині, який вона разом з чоловіком та доньками проводить на дачі. Телеведуча продовжує працювати і виходить в прямі ефіри з студії - звичайно ж, дотримуючись всіх правил безпеки. Крім того, вона готує багато ласощів і грає з дітьми, а ще вони з Андрієм Диким вирішили стати городниками і вже навіть придбали необхідне обладнання. А для тих, хто боїться за час самоізоляції набрати зайвого, енергійна теледіва запропонувала відмінний спосіб тримати себе у формі.
Лілія опублікувала на своїй сторінці в Instagram заводне відео, на якому вони з чоловіком і доньками весело і синхронно танцюють у себе у дворі під запальний трек. При цьому молодша Поліна "робить" це на руках у тата, а от Діана сміливо вийшла на передній план!
"Дика сімейка" одягнена в комфортний спортивний одяг та явно отримує величезне задоволення від процесу.
"Викладаю шматочок з нашого прямого ефіру, який був на сторінці @ranok_ua . Просто хочеться додати трішечки позитиву в цей непростий для всіх нас час... Тримаймося! Надихаємося! Та віримо! А ще краще повторюйте з нами ці прості рухи! Тримаємо себе у формі!" - поділилася Ребрик.
Відео: Лілія Ребрик з сім'єю (instagram.com/liliia.rebrik)
В коментарях підписники дякують веселій сімейці за дозу позитиву і натхнення і просять і далі ділитися такими відео.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, Лілія Ребрик в яскравому червоному образі поділилася карантинною антистрес-програмою.