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Повторюйте з нами: Лілія Ребрик показала веселий спосіб тримати себе у формі на карантині

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.04.2020 - 15:29
Повторюйте з нами: Лілія Ребрик показала веселий спосіб тримати себе у формі на карантині
Фото: Лілія Ребрик з сім'єю (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча з чоловіком і доньками пустилася в танок прямо у дворі їхнього будинку

Лілія Ребрик ніколи нудьгувати на карантині, який вона разом з чоловіком та доньками проводить на дачі. Телеведуча продовжує працювати і виходить в прямі ефіри з студії - звичайно ж, дотримуючись всіх правил безпеки. Крім того, вона готує багато ласощів і грає з дітьми, а ще вони з Андрієм Диким вирішили стати городниками і вже навіть придбали необхідне обладнання. А для тих, хто боїться за час самоізоляції набрати зайвого, енергійна теледіва запропонувала відмінний спосіб тримати себе у формі.

Лілія опублікувала на своїй сторінці в Instagram заводне відео, на якому вони з чоловіком і доньками весело і синхронно танцюють у себе у дворі під запальний трек. При цьому молодша Поліна "робить" це на руках у тата, а от Діана сміливо вийшла на передній план!

"Дика сімейка" одягнена в комфортний спортивний одяг та явно отримує величезне задоволення від процесу.

"Викладаю шматочок з нашого прямого ефіру, який був на сторінці @ranok_ua . Просто хочеться додати трішечки позитиву в цей непростий для всіх нас час... Тримаймося! Надихаємося! Та віримо! А ще краще повторюйте з нами ці прості рухи! Тримаємо себе у формі!" - поділилася Ребрик.

Відео: Лілія Ребрик з сім'єю (instagram.com/liliia.rebrik)

В коментарях підписники дякують веселій сімейці за дозу позитиву і натхнення і просять і далі ділитися такими відео.

  • Молодці! Побільше нам проводьте такі сімейні майстер-класі!!!
  • Обожнюю вас, ви пркекрасная сім'я і приклад для міліонів !)
  • Як же приємно спостерігати за вашою родиною))) Будьте завжди такими щасливими!
  • Ну дууууже ви класні!!!
  • Ліля,ви нам можете давати уроки,самі елементарні руху.Ви супер
  • Які ви класні! Позитивна сім'я! Чудове заняття під час карантину
  • Дякуємо за гарний настрій!!!
  • Молодці!!!Дуже позитивно,здорово!
  • Вауууу! Який відос!!!!
  • Найпозитивніша сім'я України!)
  • Молодці, позитивна сім'я
  • Ваууу, це дуже мило. Ви просто супер мега класні і позитивні

Повторюйте з нами: Лілія Ребрик показала веселий спосіб тримати себе у формі на карантині

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик в яскравому червоному образі поділилася карантинною антистрес-програмою.

Червона королева: Лілія Ребрик в яскравому образі поділилася карантинною антистрес-програмою Я подумала - чоловік зробив: Лілія Ребрик з сім'єю стали городниками-початківцями
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