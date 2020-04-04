Даже романтично: Лилия Ребрик похвасталась прической от мужа и рассказала о его таланте

Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Муж ведущей помог ей с прической

Лилия Ребрик вместе с близкими (мужем Андреем Диким и двумя дочками – Дианой и Полиной) уехали подальше от города, на дачу, где нпроводят много времени на свежем воздухе и наслаждаются общением. Правда, ведущей приходиться отлучаться в Киев по работе – она ездит на прямые эфиры программы "Ранок з Україною". Конечно же, звезда привыкла блистать в кадре и быть во всеоружии. Но в этот раз возникла проблема – Лилии понадобился парикмахер для того, чтобы покрасить отросшие корни волос. О том, как она вышла из положения в условиях карантина, звезда рассказала в Instagram, показав своего "спасителя".

Так, теледива решила не искушать судьбу и довериться… собственному мужу. Она устроила домашнюю покраску волосы и похвасталась отличным результатом – у Андрея оказался талант парикмахера!

"Краса на карантині... Прийшов день, коли треба фарбувати волосся. Впевнена, не лише мені. Дівчата! Знаю, що багато хто з вас і раніше фарбувалися вдома, хтось ходив до салону і поняття не мав як це робиться... Але карантин вносить свої правки. І будь-ласка, залишайтеся вдома, не намагайтеся зустрітися з майстрами десь підпільно, щоб навести красу. Воно того не варто! Прошу вас, все можна зробити в домашніх умовах. Сьогодні тестила на собі", - заверила ведущая.

Лилия Ребрик с мужем (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"У мене наступний тиждень ефірний. Була звичайно і у мене спокуса зустрітися з майстром, але свідомість перемогла! Вдома! Чоловік вам в поміч! Він теж вдома. Це навіть романтично... Це як борщ, який ти зварив вперше сам- він найсмачніший. Так і тут. Чоловік очей не зводитиме від вашої краси, яку він сам наробив. Але якщо серйозно: фарбуємо коріння волосся", - рассказала Лилия.

Поклонники звездной пары пришли в восторг от результата покраски и мастерства Андрея.

Яка Ви гарнюща!

Молодцы ребята

Мужу респект, не каждый согласится

Вы в надежных руках...Класс

Красотуля

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Ранее Лилия Ребрик поделилась отличной идеей нескучных занятий на карантине.