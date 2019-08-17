Поцелованная солнцем: Вика из НеАнгелов в бикини похвасталась шикарным загаром

Вика из НеАнгелов продолжает очаровывать поклонников своей красотой и шикарными фото, где она демонстрирует прекрасную фигуру. На этот раз солистка НеАнгелов похвасталась шикарным загаром и показала тело в ярком красно-черном купальнике. Снимок Виктория Смеюха опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Лента окончательно окрасилась в бронзово-летние оттенки! Считаю, что нам всем нравится ходить с эффектом поцелованной солнцем кожи. А этот изумительный запах кремов и масел, который смешивается с запахом моря и составляет в таком сочетании самый желанный аромат лета. А вы любите себя загорелой", - поинтересовалась у подписчиков Виктория.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

В комментариях подписчики Виктории сделали ей множество комплиментов, а также отметили ее подтянутый животик.

Конечно люблю. Сразу другой человек.

Невероятное сочетание такой талии и таких чудесных ножек! Просто восхищаюсь.

Очень, очень красивая,обворожительная, милая, стильная, сексуальная!

Виктория, у Вас животик-мечта!!!) Поделитесь видео тренировок, которые помагают Вам держать его в форме.

Мы любим тех загорелых особей, которые любят быть загорелой.

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

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