Поцілована сонцем: Віка з НеАнгелів в бікіні похвалилася розкішним загаром

Віка з НеАнгелів продовжує зачаровувати шанувальників своєю красою і шикарними фото, де вона демонструє чудову фігуру. На цей раз солістка "НеАнгелів" похвалилася розкішним загаром і показала тіло в яскравому червоно-чорному купальнику. Знімок Вікторія Смеюха опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Стрічка остаточно забарвилася в бронзово-літні відтінки! Вважаю, що нам всім подобається ходити з ефектом поцілованої сонцем шкіри. А цей дивовижний запах кремів і масел, який змішується з запахом моря і становить в такому поєднанні найбажаніший аромат літа. А ви любите себе засмаглою", - поцікавилася у підписників Вікторія.

Фото: Вікторія Смеюха (instagram.com/vikanablack)

В коментарях підписники Вікторії зробили їй безліч компліментів, а також відзначили її підтягнутий животик.

Звичайно люблю. Відразу ж інша людина.

Неймовірне поєднання такої талії і таких чудових ніжок! Просто захоплююся.

Дуже, дуже красива,чарівна, мила, стильна, сексуальна!

Вікторія, у Вас животик-мрія!!!) Поділіться відео тренувань, які допомагають Вам тримати його у формі.

Ми любимо тих засмаглих осіб, які люблять бути засмаглою.

Скріншот коментарів (instagram.com/vikanablack)

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