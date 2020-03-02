Потерял два зуба: Олег Винник вспомнил, как отстаивал честь села

Олег Винник отправился в весенний тур по городам Украины, чтобы порадовать зрителей новой программой «Безумная Любовь». Между концертами артист дал эксклюзивное интервью журналу «Отдохни!», порассуждав на самые сокровенные мужские и женские темы…

На обложке и страницах популярного издания о звездах певец появился в ярком весеннем образе, порадовав поклонников своего творчества эффектной фотосессией. В откровенной беседе с журналистами Винник рассказал, легко ли ему прощать, открыто выражать свои чувства, делиться собой в соцсетях, а также о роли соцсетей в его успехе.

«Иногда мне кажется, что жизнь в соцсетях – вся напоказ, она цинична, жестока и эгоистична. Все эти миллионы фоток из отпуска, хайп ради хайпа… Хотя я даже с пониманием отношусь к тому, что люди ретушируют фотографии, удлиняют ноги, хотят быть лучше, чем на самом деле… Некоторым это приносит успех. Я же делюсь с моими подписчиками в основном новостями о творчестве. Но не преувеличиваю роль соцсетей в моем успехе», - отметил Олег.

Кроме того, музыкант вспомнил случаи, когда ему приходилось за себя постоять: «В юности мы с пацанами ездили из нашего села в другое село знакомиться с девушками. Это, как правило, заканчивалось дракой. И если к нам кто-то в село приезжал и знакомился с нашими девчатами, нужно было «отстоять честь села». Я потерял в 14 лет два зуба именно в такой драке. Меня потом откачивали даже. Но это нормально. Думаю, нет таких пацанов, которые не дрались никогда. Были ситуации, и даже тогда, когда Олега Винника уже все знали. Сегодня сложное время и опасное. Вы представить себе не можете, сколько в дороге, в турах всего происходит!».

Олег Винник на обложке журнала «Отдохни!»

На вопрос, нужно ли быть любимым для того, чтобы чувствовать себя счастливым, артист ответил лаконично: «Главное – не быть любимым, а любить. Если ты любишь искренне, не эгоистично, это всегда будет взаимно».

Больше откровений Олега Винника – в свежем номере журнала «Отдохни!».

Напомним, ранее Винник признался, чем удивляет любимую.