Все люди знают: Олег Винник высказался о личном и ответил на неудобные вопросы

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Знакомые Винника рассказали, что он когда-то фанател от рока

В эксклюзивном выпуске ток-шоу «Говорить Україна» с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидели на телеканале «Украина» 27 декабря, открылись неизвестные подробности жизни певца Олега Винника. В студии друзья певца рассказали о начале его карьеры, а сам Олег Винник впервые прошел тест на детекторе лжи. Отметим, что украинский певец крайне редко комментирует свою личную жизнь и держит ее в тайне от журналистов и даже поклонников. Однако на этот раз певец не смог уйти от вопроса.

Так, певец ответил категорическое «нет» на вопрос, делал ли пластические операции, и опроверг тот странный факт, что имеет 32 ребенка. На вопрос, занято ли его сердце, певец ответил честно - «Да».

«Все люди знают, сколько мне лет. В 46 лет мужчина со свободным сердцем не может существовать. Мое сердце занято, ведь оно не может быть свободным у нормального взрослого мужчины, который поет о любви, счастье, вере, отношениях. Я бы не хотел быть в 46 лет без этой любви, которая у меня есть, - прокомментировал Винник и добавил, - конечно, всем интересно, сколько у артиста жен и детей. Я постоянно подчеркиваю, как только у артиста не будет творчества, вдохновения, песен, никакой пиар не поможет. Мне противно смотреть, когда нужда у артиста, ему нечего показывать людям, и выворачивает свое все. Но делать пиар на сокровенном я не буду, что у меня еще осталось? Я даже, когда в ресторан прихожу поесть, все снимают на телефон. Я сначала не мог есть, а потом смирился. Есть ли хотя бы одна вещь, о которой не хочу говорить? Есть, то, для меня святое и сокровенное. И мне не важно, что со мной будет завтра. Я сегодня счастливый человек, ведь имею все, что называется счастьем».

Кстати, ранее Олег Винник признался, чем удивляет любимую! К примеру, певец может проснуться рано утром и без раздумий приготовить что-нибудь вкусное - даже "из ничего".

Накануне Нового Года в студии «Говорить Україна» раскрылись неизвестные факты из жизни певца. В выпуске «Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор», стало известно, что музыкант в юные годы отказывался петь.

Свой творческий путь Винник начал в музыкальной группе, где играл на гитаре. О первых выступлениях певца рассказал его друг детства Владимир.

«В 1988 году я пришел играть в духовой оркестр в сельский дом культуры, так мы и встретились. Олег всегда был вне конкуренции, у него были в оркестре нелегкие партии, он играл на теноре, всегда был лучшим. Мы создали группу, пели украинские народные песни, немного шансон, пробовали рок. Нам тогда было 16-17 лет», - делится Владимир.

Мужчина рассказал, что, когда они с Винником начали заниматься творчеством, в доме культуры не было хороших музыкальных инструментов. Ребята решили сами купить оборудование и первой стала гитара для Олега Винника

«Он фанатично любил рок, поэтому решили первому купить ему инструмент. Тогда из Германии приехал музыкант, который привез на продажу инструмент. Родители Олега добавили денег, и мы приобрели ему гитару. Когда приехали за ней, Олег побледнел, у него задрожали руки. Музыкант, который продавал инструмент, начал на нем талантливо импровизировать. Затем передал гитару Олегу и тот точно воспроизвел все услышанное. Музыкант был шокирован и сказал: «Ты звезда». Олег взял гитару и не выпускал ее из рук», - делится подробностями исторического для Винника дня.

По словам Владимира, гитара стоила до 800 советских рублей, и это в то время была очень большая сумма.

Но, как друзья не уговаривали Олега Винника петь, тот отказывался исполнять вокальные партии. Судьбоносным стал форс-мажор, который внес свои коррективы в судьбу Винника.

«Мы были уже известной группой не только в деревне. Нас приглашали на различные события, свадьбы. Пели я и еще двое наших друзей. Олег не был вокалистом, он хорошо играл на гитаре и постоянно импровизировал. - вспоминает Владимир и добавляет. - Олег категорически отказывался петь, даже ставил условия: «Если будете меня заставлять петь, я не буду с вами играть». Однажды на Новый год у нас было выступление в сельском клубе, который был полностью забит людьми. И в тот вечер во всех вокалистов нашей группы сел голос и некому было петь. Я говорю: «Олег, спасай команду, люди пришли». Он долго думал и наконец согласился. Когда Олег начал петь, я почувствовал, что что-то не то с аппаратурой, так бывает, когда мы тихо играем, или, когда артист настолько хорошо поет и все входит в резонанс, и тогда аппаратуры не слышно. Олег настолько вошел в азарт, что когда закончили выступать, Олег спрашивает: «Ну как?», А я говорю: «Все, ты звезда».

Кстати, в родном селе Олега Винника до сих пор сохранилась гитара, на которой он играл. Местные жители ее называют оберегом местного дома культуры.

В прессе ходит много слухов вокруг личности Олега Винника. Чтобы расставить все точки над «и», певец прошел тест на полиграфе.

Детектор официально подтвердил, что действительно Винник работал гувернером для двух мальчиков в 1996 году за рубежом. Но возразил, что в начале карьеры артисту помогала зажиточная поклонница.

Напомним, ранее Винник удивил семейной подготовкой к новогоднему застолью.