Даже из ничего: Олег Винник признался, чем удивляет любимую

Олег Винник (фото: ТК "Украина")

"Артист №1" Олег Винник украсил новогоднюю обложку "Теленедели"

В преддверии Нового года 2020 эксклюзивно для праздничного выпуска "Теленедели" Олег Винник, который прошел детектор лжи, приоткрыл завесу своей повседневной жизни. Чем радует близких и как отдыхает, на чем никогда не экономит и какую еду предпочитает? - во время интервью журналисты раскрыли новые стороны личности артиста.

О романтике

Для меня важно удивлять любимую, однако я не ищу особенных моментов. Порой могу проснуться утром и без раздумий приготовить что-нибудь вкусное. Даже "из ничего", если в холодильнике окажется практически пусто. По сей день всегда попадал в точку. Ведь когда готовишь не для себя, получается гораздо вкуснее.

О домашней кухне и экзотике

Гастрономические изыски – вообще не мое. Как правило они не так вкусны, как красивы. Я люблю простую домашнюю кухню. Но экзотические блюда, конечно, пробовал - в Таиланде на рынке: лягушек, мясо крокодила, саранчу. Больше всего мне понравились белые черви, приготовленные во фритюре с разнообразными специями: чили, чеснок, лемонграсс и др. А вот крокодил чем-то курицу напомнил, только с ароматом рыбы.

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О тратах и экономии

Я никогда не экономлю на здоровье. Иногда могу спонтанно, на эмоциях, купить какую-то вещь, что-нибудь из одежды. Но это бывает не часто. Не люблю "пылесборники". И никогда не буду долго (некоторые это делают всю жизнь) собирать деньги на что-то материальное. Это, на мой взгляд, в корне неправильно.

Об отпуске и комфорте

Роскошь в отпуске ни к чему. Не понимаю людей, которые едут "из золота в золото". Или долго копят деньги, чтоб на отдыхе почувствовать себя королем. Отпуск – это, в первую очередь, эмоции, тебе должно быть интересно. Мне очень понравилось в Доминикане в прошлом году. Там есть все для активного времяпровождения: захотел – покатался на багги, захотел – пошел на серфинг или с парашютом прыгнул. В конце концов, можно выбирать между бассейном и океаном. Это гораздо лучше, чем просто дорогие виллы. В повседневной жизни, в турах для меня важен комфорт, но опять-таки – никакой помпезности. Вещи недолговечны. И со временем все теряет свою привлекательность. Главное – цивилизованность и самодостаточность. Самовыражаться нужно иначе.

Праздничный выпуск "Теленедели" уже в продаже!

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