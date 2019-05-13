"Потапу повезло": Настя Каменских "взорвала" сеть пикантным фото в нижнем белье

Фанаты засыпали певицу восторженными комментариями
Пока в сети вовсю гуляют слухи о якобы предстоящей довольно скоро - 23 мая - свадьбе Насти Каменских и Потапа, которым давно приписывают роман, певица не дает скучать своим поклонникам. На своей странице в Instagram артистка опубликовала довольно "горячее" фото, которое вызвало бурную реакцию у подписчиков.
На снимке исполнительница позирует в спальне, стоя у кровати и соблазнительно изогнувшись. При этом Настя запечатлена в одном лишь белом кружевном нижнем белье, демонстрируя сексуальные изгибы тела. Свои роскошные черные кудри она оставила распущенными.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Фолловеры пришли в восторг от роскошной фигуры Каменских и засыпали ее комплиментами. Многие при этом отметили, как же Потапу повезло с такой невестой. Некоторые даже предположили, что это "наряд" для первой брачной ночи.
Напомним, образ Насти Каменских в цветастой юбке вызвал неоднозначную реакцию в сети. Некоторые подписчики назвали его "бабушкиным".
Ранее Настя Каменских в кожаных лосинах похвасталась незабываемой неделей в Турции. Там певица отпраздновала свой день рождения - 4 мая ей исполнилось 32 года.