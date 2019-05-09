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"Как бабушка": образ Насти Каменских вызвал неоднозначную реакцию в сети

Lite » Мода 09.05.2019 - 10:51
"Как бабушка": образ Насти Каменских вызвал неоднозначную реакцию в сети
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Некоторые фаны отметили, что подобный наряд старит артистку

Настя Каменских недавно отпраздновала свой день рождения - 4 мая певице исполнилось 32 года, а празднование она устроила в Турции. После чего артистка растрогала сеть поздравлением Потапу, который 8 мая отметил свое 38-летие. На своей странице в Instagram исполнительница показала свой новый образ, который вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников.

Настя позировала в черном топе, на который сверху надела белый свитер, а также юбке-миди с цветочным принтом и бежевом плаще. Она дополнила образ черными полусапожками и эффектной сумкой с необычной застежкой в виде головы льва.

&quot;Как бабушка&quot;: образ Насти Каменских вызвал неоднозначную реакцию в сети

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Многим фанам артистки ее наряд пришелся по душе - они назвали его стильным и эффектным.

  • "Красавица наша"
  • "Лялька барбі. Шик"
  • "Прото шикарно"
  • "Женщина фейерверк"
  • "Очень эффектная женщина NK"
  • "Настя в образе"
  • "Самая четкая!"
  • "Отличный вкус. Вы очень стильная красавица. Сумочка супер!"
  • "Сумка круть и видок"
  • "Стильно и красиво"

&quot;Как бабушка&quot;: образ Насти Каменских вызвал неоднозначную реакцию в сети

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Однако нашлось немало и таких, которые посчитали образ безвкусным и заявили, что он старит Каменских и она выглядит "бабушкой".

  • "Безвкусица, полнейшая))) это какой то флешмоб???"
  • "Бомж стайл)))"
  • "Юбка не очень, как бабушка"
  • "Прикид, конечно же, своеобразний. Но зато как подчеркнул изящество и хрупкость"
  • "Без обид... На цыганку похожа!"
  • "Може це і мода, но в моєї бабусі в селі в таких спідницях років 10 тому так ходили"

Напомним, ранее Настя Каменских в кожаных лосинах похвасталась незабываемой неделей в Турции.

А в СМИ тем временем появилась информация, что Потап и Настя Каменских назначили день свадьбы

 

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