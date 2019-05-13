"Потапу пощастило": Настя Каменських "підірвала" мережу пікантним фото у спідній білизні

Фанати засипали співачку захопленими коментарями
Поки у мережі щосили гуляють чутки про нібито доволі швидке - 23 травня - весілля Насті Каменських і Потапа, яким давно приписують роман, співачка не дає нудьгувати своїм шанувальникам. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала досить "гаряче" фото, яке викликало бурхливу реакцію у підписників.
На знімку співачка позує у спальні, стоячи біля ліжка і спокусливо зігнувшись. При цьому Настя відображена у одній лише білій мереживній білизні, демонструючи сексуальні вигини тіла. Свої розкішні чорні кучері вона залишила розпущеними.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Фолловери прийшли в захват від розкішної фігури Каменських і засипали її компліментами. Багато хто при цьому відзначили, як Потапу пощастило з такою нареченою. Деякі навіть припустили, що це "вбрання" для першої шлюбної ночі.
Нагадаємо, образ Насті Каменських у квітчастій спідниці викликав неоднозначну реакцію в мережі. Деякі підписники назвали його "бабусиним".
Раніше Настя Каменських в шкіряних лосинах похвалилася незабутнім тижнем в Туреччині. Там співачка відсвяткувала свій день народження - 4 травня їй виповнилося 32 роки.