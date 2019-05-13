"Потапу пощастило": Настя Каменських "підірвала" мережу пікантним фото у спідній білизні

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Фанати засипали співачку захопленими коментарями

Поки у мережі щосили гуляють чутки про нібито доволі швидке - 23 травня - весілля Насті Каменських і Потапа, яким давно приписують роман, співачка не дає нудьгувати своїм шанувальникам. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала досить "гаряче" фото, яке викликало бурхливу реакцію у підписників.

На знімку співачка позує у спальні, стоячи біля ліжка і спокусливо зігнувшись. При цьому Настя відображена у одній лише білій мереживній білизні, демонструючи сексуальні вигини тіла. Свої розкішні чорні кучері вона залишила розпущеними.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Фолловери прийшли в захват від розкішної фігури Каменських і засипали її компліментами. Багато хто при цьому відзначили, як Потапу пощастило з такою нареченою. Деякі навіть припустили, що це "вбрання" для першої шлюбної ночі.

"Потапу пощастило"

"Як можна бути такою сексуальною?"

"Яка ж ти красива!"

"Як завжди шикарна!!!"

"Я як дівчина просто захоплююся вашою красою!"

"Ех пощастило потапу) чекаємо 23"

"Баба вогонь"

"А Потап під ліжком сховався?"

"Готується до першої шлюбної ночі...)))!!! Відхопив звичайно Потапчик)!"

"Це не жінка - це мрія!"

"Не виходь за Потапа...)))"

"Мені здається, це богиня спустилася з небес"

"Яка гаряча дівчина!"

"Готуєшся до весілля?"

Нагадаємо, образ Насті Каменських у квітчастій спідниці викликав неоднозначну реакцію в мережі. Деякі підписники назвали його "бабусиним".

Раніше Настя Каменських в шкіряних лосинах похвалилася незабутнім тижнем в Туреччині. Там співачка відсвяткувала свій день народження - 4 травня їй виповнилося 32 роки.